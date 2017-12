Martin Johnsrud Sundby (33) er blitt syk få dager før verdenscuphelgen i Davos.

Han har ikke trent siden det norske laget ankom Davos. Det skriver TV 2.

– Jeg følte meg ikke helt topp torsdag ettermiddag i forrige uke, og gjennom natt til fredag lå Markus (sønnen) med oppkast. Jeg var alene med han da, så tok alt selv. Ettersom jeg var uggen på torsdagen, var jeg sikker på at jeg hadde det samme, men at det ikke slo ut fullt hos meg, sier Martin Johnsrud Sundby til kanalen.

Det slo imidlertid fullt ut hos Sundby mandag ettermiddag.

Se også: Klæbo tar konkurransepause

I Davos skal det gås sprint lørdag, før OL-øvelsen 15 kilometer fristil står på programmet søndag.

Sundby ble nummer to sammenlagt i mini-touren i Ruka, før han ble nummer to på 30-kilometeren på Lillehammer foregående helg. Begge gangene ble Johannes Høsflot Klæbo for sterk – og Sundby kom med dette kallenavnet på langrennskometen:

Anders Gløersen er førstereserve i den norske Davos-troppen, som talte elleve norske herrer og ni norske kvinner.

Det er ikke første gang i år at Sundby isoleres fra resten av den norske troppen på grunn av trøblete mage.

Allerede i starten på høydeoppholdet i Vel Senales i Italia måtte Sundby kaste inn håndkledet.

I går besluttet IOC at Russland kastes ut av OL. Sundby uttalte tidligere i vinter at han synes saken er vanskelig å ta stilling til: