Japansk sjokkseier da Tande ble beste norske

Daniel André Tande ble beste norske på 5.plass da japanske Junshiro Kobayashi overraskende vant årets første individuelle verdenscuprenn.

Tande, som ble nummer tre sammenlagt sist sesong i verdenscupen, hoppet seg opp fra 13.plass i 1.omgang til 5.plass med et finalehopp på 128,5 meter.

– Han har ett godt hopp, men det er såpass tøft i toppen at vi må være fornøyde med femteplass. Det var litt på det jevne totaltsett. Sistehoppet til Daniel var det veldig høy kvalitet på, sier sportssjef Clas Brede Bråthen til NRK etter rennet.

Likevel kunne ikke Tande eller noen av de andre hopperne gjøre noe med dagens mann, japanske Junshiro Kobayashi.

Skuffende norsk laginnsats

Kobayashi hoppet 126,5 meter i finaleomgangen, femte lengst i 2.omgang og endte 2,3 poeng foran Kamil Stoch. Seieren var japanerens første i verdenscupen.

– Very happy. Wisla good place, my job good. Thank you, var det Kobayashi klarte å svare på spørsmålene fra FIS da han ble intervjuet etter at hans første pallplass og seier var et faktum.

Andreas Stjernen lå best plassert av de norske med en 5.plass etter den første omgangen, men landet på bare 120 meter i finalehoppet og ble til slutt nummer 14.

– Det var bedre i går. Det er godt å se at når jeg hopper bra, så henger jeg med. Men på andrehoppet detter jeg litt tilbake, og da blir det tynt, sier Stjernen.

Robert Johansson endte på 13.plass, Stjernen plassen bak og Johann André Forfang på 18.plass. Halvor Egner Granerud ble nummer 24, mens Anders Fannemel endte på 25.plass.