LENZERHEIDE (VG) I et forsøk på å berge OL-plassen bryter Astrid Uhrenholdt Jacobsen (30) Tour de Ski for heller å satse på NM.

Da Ingvild Flugstad Østberg (27) jublet for seier på årets første dag, gikk Astrid Uhrenholdt Jacobsen inn til en syvendeplass på jaktstarten i den sveitsiske høyden i Lenzerheide.

Det var det siste hun gjorde i Tour de Ski denne sesongen. Nå er det slutt etter kun tre av syv etapper.

REISER HJEM: Ble nyttårsaften nummer 15 på 10-kilometeren i Tour de Ski. 1. nyttårsdag gikk hun seg opp til syvendeplass på jaktstarten. Foto: Goran Bohlin , VG

– Jeg gikk ikke bra nok i går. Jeg går fort i dag, men sannsynligvis ikke fort nok. Så jeg får prøve å gå fort i NM og se om jeg kan gjøre meg fortjent til en plass i OL, sier hun til VG.

For selv om hun er Norges tredje beste kvinne i Tour de Ski til nå (nummer syv, bak Flugstad Østberg og Heidi Weng), tror hun ikke det holder til å slå seg inn på laget til noen av distansene i OL.

– Tror du ikke at du kan prestere godt nok her?

– Jo egentlig, men jeg tror ikke det har noen betydning for om jeg får gå i OL.

Anbefaling fra treneren

Etter anbefaling fra landslagstrener Roar Hjelmseth reiser hun nå hjem til Norge, hvor hun skal forberede seg til NM på Gåsbu helgen 11.-14. januar.

– Det er sånn det er. Vi må gjøre som vi får beskjed om. Idretten blir uansett ikke 100 prosent rettferdig. Så nå får jeg bare dra hjem, sier 30-åringen til VG.

Der er det distanserennene som gjelder, for tanken om å få sprint i OL har hun slått fra seg.

– Jeg ser det blir for mye å skulle gape over og kvalifisere meg for alt. Så da skreller jeg bort sprint og konsentrerer meg om de løpene jeg vet jeg har medaljesjanse på, forklarer Jacobsen.

– Merker presset



I OL skal kvinnene gå følgende distanser: 15 kilometer skiathlon (10. februar), klassisk sprint (13. februar), 10 kilometer fri (15. februar), stafett (17. februar), lagsprint (21. februar) og 30 kilometer klassisk (25. februar).

Selv om Jacobsen tror NM skal være nok til å sikre en plass til en av distanseøvelsene, erkjenner hun at presset gnager på henne.

– Det er et veldig trangt nåløye. Jeg har merket presset hele tiden, for jeg er ikke så god til å komme i form tidlig. Jeg synes det er vanskeligere å kvalifisere meg enn å gå fort i OL, sier hun.

