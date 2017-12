Omtrent samtlige allroundløpere har kniven på strupen før tour-starten lørdag. OL-toget er i ferd med forlate perrongen. Syv distanser avgjør hvem som får de siste billettene til Pyeongchang-lekene.

– Det er viktigere enn noen gang. I troppen vår har noen gjort det dårlig, noen OK, og noen bra. Det er fortsatt åpent. Man vil jo også ha et godt sammenlagtresultat her. Da sier det seg selv at for de fleste, så blir dette dobbelt så viktig, sier Emil Iversen til VG.

Les også: Estil mener Northugs OL-sjanser er svekket

– Ingen kan føle seg trygg



Ifølge NTB blir herretroppen i langrenn til lekene på 12 mann, mens landslagstrener Tor-Arne Hetland har tidligere fortalt VG at det trolig ikke blir flere enn ti.

Allerede er fire løpere er forhåndsuttatt til OL. Det er Johannes Høsflot Klæbo, Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund. NRK-ekspert Torgeir Bjørn mener det kun er de tre førstnevnte som er sikre kort på noen av OL-distansene.

LANGRENNSEKSPERT: Torgeir Bjørn, her fra en VG-sak tilbake i 2011. Foto: Geir Olsen , VG

– Utover det så er det ingen som kan føle seg trygge på noen enkeltdistanser i lekene i Pyeongchang, sier Bjørn til VG.

Det betyr at Finn-Hågen Krogh, Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug, Sjur Røthe, Emil Iversen og Holund er nødt til å levere gode enkeltløp under Tour de Ski.

– Nå har vi mange renn å vise oss frem. Da blir det sånn at de som er best, de er best. Jeg tror det blir enkelt, folk lar skiene prate og så teller man opp etter touren. De som har gjort det best er klar for en OL-tropp, sier Iversen.

Les også: Norges ukjente talentfabrikk: – Elever gråter dagen de går ut





Kun tre løpere er inne



NRK-ekspert Bjørn har gjort sin vurdering av hvem han anser som helt sikre i de seks ulike OL-lagene.

Søndag 11. februar: 30 kilometer med skibytte: Klæbo og Sundby.

Tirsdag 13. februar: Sprint klassisk: Klæbo.

Fredag 16. februar: 15 kilometer intervallstart skøyting: Sundby og Hegstad Krüger.

Søndag 18. februar: Stafett menn 4 ganger 10 kilometer: Klæbo og Sundby.

Onsdag 21. februar: Lagsprint skøyting: Klæbo.

Søndag 24. februar: 50 kilometer klassisk: Sundby.

Iversen har sin styrke i klassisk stil. Han sikter seg inn på femmil, sprint og en stafettetappe under OL. Dermed er det tre øvelser under Tour de Ski som blir ekstra viktig for ham.

Slik blir Tour de Ski: 1. etappe (30. desember): Sprint fri teknikk. Finaler klokken 13.00. 2. etappe (31. desember): Intervallstart klassisk: Menn 15 km fra kl. 10.30. Kvinner 10 km fra kl. 15.00. 3. etappe (1. januar): Jaktstart fri teknikk: Kvinner 10 km kl. 11.00. Menn 15 km kl. 13.00. 4. etappe (3. januar): Sprint klassisk. Finaler fra klokken 14.50. 5. etappe (4. januar): Fellesstart fri teknikk: Kvinner 10 km fra kl. 10.15. Menn 15 km fra kl. 11.15. 6. etappe (6. januar): Fellesstart klassisk: Kvinner 10 km kl. 14.15. Menn 15 km fra kl 15.45. 7. etappe (7. januar): Jaktstart fri teknikk: Kvinner 9 km kl. 11.30. Menn 9 km kl. 14.30.

– Gjør jeg det bra i noen av dem, så er muligheten min der. Ramler jeg utenfor noen av de klassiske distanseløpene under touren, så står bare sprinten i OL igjen for min del. Men det er uaktuelt å tenke i de banene. Jeg er god på mine beste dager og skal klare dette, sier Iversen.

Northug: Knust etter vraking

Få sjanser etter Tour de Ski



For i tillegg til Iversen & co. finnes den alternative veien til OL.

De som allerede har gått touren får minimalt med sjanser for å vise seg frem senere i januar. Bjørn mener det er tøft for alle å «hente seg inn» i ukene som kommer og at løperne pleier å få «en reaksjon» etter en slik kraftanstrengelse.

– De vil være satt ut av spill og være dårligere under både NM og i Planica. Der må den andre grupperingen overbevise, sier Bjørn.

Så du? Northugs stikk til idrettstoppene

Den grupperingen består av flere sprintere, som Pål Golberg, Håvard Solås Taugbøl, Eirik Brandsdal, Sindre Bjørnestad Skar og Sondre Turvoll Fossli.

I tillegg står Petter Northug, Anders Gløersen og Chris Jespersen på den listen, som alle skal forsøke seg i Skandinavisk cup i Piteå, NM og verdenscupen i Planica.