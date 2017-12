Iversen og Tønseth vraket: – Aldri artig ikke å få gå

TOBLACH (VG) Hverken Emil Iversen (26) eller Didrik Tønseth (26) er funnet gode nok for Norges siste verdenscuptropp før jul.

De to er i stedet hjemme i Trøndelag denne helgen.

– Ingen kommentar, skriver Didrik Tønseth i en SMS – på VGs spørsmål om hvordan han stiller seg til at han ikke er en del av troppen til rennene i Toblach.

– Det er aldri artig ikke å få gå, men nå får jeg en god treningsperiode i Meråker. Det kan bli gull verdt senere i sesongen. Jeg håper å markere meg i Rindalsrennet (klubbrenn førstkommende søndag) i helgen. Kan det være muligheter for seier siden Klæbo ikke stiller? svarer Iversen i en tekstmelding.

Les også: Klæbo-sponsor mener langrennssporten er truet

– Ingen er fornøyd



PALL-GLIS: På Didrik Tønseth, som gratulerers av Kuusamo-nissene i Finland i verdenscupåpningen. Trønderen har akkurat blitt nummer 2 på 15 kilometeren. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Martin Johnsrud Sundby, Johannes Høsflot Klæbo, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger er alle tatt ut og naturlige valg for konkurransene her i Nord-Italia.

Landslagsledelsen har også funnet plass til Finn-Hågen Krogh, Sjur Røthe og Niklas Dyrhaug, som alle har slitt med enten form eller skade.

Vidar Løfshus mener uttaket viser at «Iversen og Tønseth ikke var innenfor» denne helgen. For Iversens del handler det, ifølge landslagssjefen, om at han ikke har sin styrke i 15 kilometer skøyting. Den distansen går lørdag. Søndagen venter samme distanse i jaktstart klassisk.

– For Didrik handler det nok om en totalvurdering. Han har hatt et par helger der det har gått «så som så», sier landslagssjefen.

– Hva slags reaksjoner har dere fått fra dem?

– Det får du ta med Tor-Arne. Men det er ingen som er fornøyd om de ikke får gå skirenn, sier Løfshus.

Les også: Hetland om Krogh: – Blir det bekmørkt så må man tenke seg om

Får en sjanse til



Landslagets tre «usikre kort» i troppen denne helgen har i sum hatt en langt mer trøblete start enn både Tønseth og Iversen.

Krogh ble nummer 13 sammenlagt i verdenscupåpningen i Finland i slutten av november. Deretter har han blitt nummer 49 og 27 i to distanserenn, i tillegg til å ha røket ut av to sprintprologer.

Dyrhaug har på sin side bare stilt til start på tremila på Lillehammer, hvor han brøt rennet etter rundt 20 kilometer. Tydalingen har slitt med prolaps i ryggen. Sjur Røthe har også slitt med ryggen – det skyldes en revmatisk sykdom.

Nå kjemper alle tre en tøff kamp for Tour de Ski-plass.

Torgeir Bjørn forklarer hvordan han tror landslagsledelsen har tenkt. NRK-eksperten mener trener Tor-Arne Hetland & co. håper at det endelig skal løsne for Finn-Hågen Krogh.

– Røthe får en sjanse til. Han gikk i Davos (sist helg) og ble 22 der. Så er det viktig at Dyrhaug får prøve seg en verdenscuphelg nå. Det er nyttig for både ham og landslagsledelsen at han får vise hvor han står, sier NRK-eksperten til VG.

Les også: Krogh frykter OL-planen er feil

– Ingen selvfølge



NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn, her fra en VG-sak i 2011. Foto: Geir Olsen , VG

Sesonginnledningen har ikke gått på skinner for Iversen eller Tønseth heller.

Sistnevnte presterte varierende under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen med en fjerde- og 21. plass. Han ble nummer to under 15 kilometeren i Kuusamo og ble nummer syv totalt i minitouren der. Etter det kom nedturen. Byåsen-løperen brøt tremila på Lillehammer og i Davos sist helg ble han «bare» nummer 36.

Iversen ble nummer 15 i verdenscupåpningen i Finland. Etter det har han bare gått de to sprintene på Lillehammer og i Davos.

Vrakingen overrasker ikke NRK-Bjørn.

– Tønseth brøt på Lillehammer og han gikk ikke spesielt fort i Davos heller, så det er ikke noen selvfølge at han skal få gå nå.

– Det er klart at 15 kilometer skøyting ikke er noen optimal øvelse for Iversen. Han er ikke aktuell for det i OL heller, tror jeg. En 15 kilometer klassisk jaktstart kunne han hevdet seg på, men det viktigste for ham nå er å trene og går Tour de Ski, sier Bjørn.

Les også: Røthe rammet av revmatisk sykdom

PS: Toblach-helgen åpner med 10- og 15 kilometer for kvinner og herrer lørdag fra klokken 11.00. Jakstarten for damene starter 11.30 søndag, mens herrene begynner 13.30.