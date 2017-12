Ishockey-Thoresen håper Russland vinner OL-gull

HAMAR (VG) Patrick Thoresen (34) håper Russland vinner hockeygullet i OL og tror ikke det vil spille noen rolle om alle klubbkameratene hans fra St. Petersburg må spille uten det russiske flagget på brystet i Pyeongchang.

Tjener 4,2 millioner – minst Sportsavisen «Sport djen za dnjom» (St. Petersburg) hevder at Patrick Thoresen med sin korttidskontrakt «ikke tjener mer enn 30 millioner rubler». Det tilsvarer 4,2 mill. norske kroner. Trolig ligger det også en bonus i avtalen, som ikke er offentlig på samme måte som kontrakter i NHL. Patrick Thoresen har denne høsten spilt for Storhamar. Patrick Thoresen får den femte og siste utlendings-plassen i St. Petersburg-klubben, som han vant Gagarin Cup med i 2015. Han har også vunnet Gagarin Cup med Salavat Julajev. Da skattetallene for 2016 kom nylig, viste de at Thoresen har en skatteformue på drøyt 50 mill. kroner.

– Det er ikke ishockeyspillerne som bestemmer det. Den beskjeden kom fra øverste hold. Men jeg vet at i alle fall Ilja (Kovaltsjuk) ble veldig glad, svarer Patrick Thoresen på spørsmål om det som til for få dager siden var veldig usikkert:

I hvilken grad skulle Russland bli nektet OL-deltagelse etter avsløringene om et statlig styrt dopingprogram, og ville Patrick Thoresen bli nektet å spille for Norge som følge av en russisk «hevn» for vedtaket om at de må konkurrere under såkalt nøytralt flagg?

– For vår del er det ingen som bryr seg om Russland spiller med det russiske flagget. Russland er Russland, sier han.

Onsdag ettermiddag viser det seg (kanskje) at russisk hockeydeltagelse i OL – og dermed Thoresen-spill for Norge – ikke er så sikker likevel:

Penger ikke alt

Han har alltid vært begeistret for russernes måte å spille ishockey på; han håper og tror de vil vinne ishockeyturneringen i Sør-Korea om to måneder.

Foran ishockeylandslagets første kamp i firenasjonersturneringen på Hamar torsdag (klokken 20.00, Frankrike fredag, Slovakia lørdag) er Patrick Thoresen åpenbart lettet over at det ordnet seg til beste for ham, Norges ishockeylandslag med faren Petter (56) som sjef – og Russlands ishockeylandslag.

Patrick Thoresen vet hva det betyr for deres spillere også.

Han spiller sammen med så å si hele det russiske OL-laget i SKA St. Petersburg. Topplaget i den Russland-baserte ligaen KHL har seks spillere på det russiske laget her i Hamar, og ikke minst 15 på det russiske landslaget som spiller en tilsvarende turnering i Moskva denne uken.

Ilja Kovaltsjuk (34), Thoresens klubbkamerat som han nevner innledningsvis, ligger helt på topp i statistikken over mål-poeng i KHL med 27 mål og 22 målgivende pasninger etter 40 kamper. Patrick Thoresen har to målgivende pasninger etter tre kamper siden overgangen fra Getliga-suverene Storhamar.

– Jeg kunne fått bedre betalt i en annen klubb i Russland (se info-boks). Men jeg ville til en klubb der jeg kunne vinne. Penger på konto betyr ikke en dritt, hvis du ikke har vunnet noe. Jeg vil gjerne vinne det russiske mesterskapet for tredje gang, sier Patrick Thoresen.

10 tilbud

Kona Monica og deres to barn bor i familiens hus på Hamar. Han sier at det er «litt lettere» å være borte fra dem nå, fordi det i motsetning til lignende tilfeller tidligere ikke vil gå så lang tid mellom hver gang de treffes.

Han utelukker imidlertid ikke at han også neste sesong vil prøve å få til samme ordning som nå: Første del hjemme, den andre i utlandet. På spørsmål om antall tilbud før han sa ja til SKA St. Petersburg «høyest på listen», svarer Patrick Thoresen at han fikk henvendelser fra fem til 10 klubber i Europa.

PS! Russlands landslagstrener Oleg Znaroks er også Patrick Thoresens trener i SKA St. Petersburg.