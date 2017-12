Ingen russisk OL-boikott

Den russiske olympiske komité (ROC) vil støtte de utøverne som ønsker å konkurrere i OL i Pyeongchang i februar.

Det kom frem på en pressekonferanse onsdag.

En av mulighetene for russisk OL-deltakelse er om de beviser at de er rene og konkurrerer under nøytralt flagg. ROC vil støtte utøverne som ønsker dette.

– I 1992 gikk vi under det hvite olympiske flagget. Var medaljene våre mindre russiske for det, spør bryte-legenden Aleksander Karelin retorisk i et intervju med nyhetsbyrået R-Sports. Han tok gull i 1992 og er nå politiker i Putins parti "Forente Russland".

Tidligere IOC-medlem Vitalij Smirnov sa noe av det samme på pressekonferansen:

– Vi deltok under det olympiske flagget allerede i 1992. Det viktigste er at denne avgjørelsen gjør det mulig for våre idrettsfolk å delta i OL. Boikott er ikke noe alternativ. Det vil bare gi sanksjoner og nye problemer, sier Smirnov.

– Takk all støtten vi har fått. Nå er det bare å ønske alle russiske deltakere i OL lykke til, sier hockeyspilleren Ilja Kovaltsjuk – lagkamerat med Patrick Thoresen i SKA St. Petersburg.

– Hockeyturneringen i OL er stor. Vi drar for å vise at vi er en ekte "rød maskin". Det er absurd og urettferdig at vi ikke kan bruke flagg og nasjonalsang, men vi har stolthet, patriotisme, ære - alt dette i hjertet vårt. For Guds skyld håper jeg at vi kan bruke flagget vårt ved avslutningen av OL, sier Kovaltsjuk videre, og viser til IOCs avgjørelse, som åpner for russisk flagg under avslutningsseremonien.

– Enorm skade på russisk idrett

Det er en uke siden Den internasjonale olympiske komité (IOC) besluttet å utestengte Den russiske olympiske komité fra OL i Pyeongchang i 2018.

Grunnen er beskyldningene om statlig organisert doping under OL i Sotsji i 2014. Hovedansvarlig for dette var Grigorij Rodtsjenkov, som senere er blitt hovedvitnet mot Russland.

– Rodtjsenkov og hans kolleger har gjort enorm skade på russisk idrett, sier leder i den russiske OL-komiteen, Alexander Zjukov.

– Vil gjøre det til en fest

– Jeg tror IOC ville se våre fantastiske idrettsfolk, som hockeyspillerne og kunstløperne, i OL, sier Zjukov, som til vanlig er medlem av IOC, men som er utestengt nå.

– Dette er en riktig avgjørelse. Vi må dra til OL, sier Pavel Datsjuk til R-sport, også han klubbkamerat med Patrick Thoresen, og legger til:

– Selv uten flagget vil vi gjøre alt for å gjøre dette til en fest, sier han til russiske journalister tirsdag.

Sportsminister Pavel Kolobkov uttrykker overfor nyhetsbyrået R-sport at de vil støtte både de utøverne som reiser til OL og de som må bli hjemme.