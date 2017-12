«Ingen» har tro på suksess: – Ikke den Northug vi kjenner fra storhetstiden

BEITOSTØLEN (VG) Det hersker full usikkerhet rundt Petter Northugs (31) form før han konkurranse-debuterer på snø lørdag. Adressas kommentator mener forventningene er altfor høye til skistjernens sesong.

– Jeg synes vi skal tenke realistisk nå. Med hodet og ikke med hjertet. Det er ikke den Petter Northug som vi husker fra storhetstiden, sier Kroksæter til VG.

Massivt press



Han har akkurat fortalt at han tviler på at skistjernen klarer å gå noe annet enn en sprint under OL i 2018. Adressa-kommentatoren mener Northug i beste fall når en semifinale på sprinten her i Lillehammer på lørdag og har ingen tro på noen tremilssuksess på søndag.

NRK-ekspert Jann Post tror nøyaktig det samme.

– Jeg tror han selv er uhyre spent. Han har trent og lagt ned mye i dette. Det er et massivt press på ham. Alle venter på svaret om hvor god Northug er. Da kjenner han også på det, sier Post.

Unngår «bruduljer»



Det er med andre ord ingen som har spesielt tro på Northug. NRKs Torgeir Bjørn tror han kan overraske på en sprint, men skal få slite på en 30 kilometer med skibytte.

– Vi vet jo at de beste kommer til å gå fort. Det er knallhardt og mange er i form. Jeg har mer tro på Petter senere i sesongen enn nå, sier han til VG.

Northug var selv relativt ordknapp på de aller fleste spørsmål han fikk under sitt møte med pressen fredag. Han ville ikke si så mye om det mye omtalte Instagram-bråket.

Post mener Northug på sin pressekonferanse fredag ønsket å unngå bruduljer før den viktige lørdagen, mens Kroksæter tolker det dit hen at Northug er i ferd med å gå inn i «boblen sin».

Må vise seg frem



Spørsmålet nå er hva de svake resultatene som spås har å si for Northugs videre verdenscupsjanser. Verdenscupen i Davos kommer allerede om en uke. Deretter i Toblach om to uker.

– Er han innforstått med situasjonen, at toget går, med tanke på å komme seg til Davos?

– Må og må. Han må i hvert fall vise seg frem og vi må se hele helgen under ett, sier Løfshus.

Plan B?



Kroksæter vil ikke spekulere for mye, men er usikker på om Northug rett og slett er tjent med å gå verdenscup etter denne helgen.

– Han får ikke annet ut av det enn det treningsmessige utbyttet. Jeg ser for meg at han får sjansen i Tour de Ski, sier kommentator Kroksæter.

– Jeg tror rett og slett han må gå fort i helgen for å få sjansen senere. Det er store sjanser for at han blir med i Tour de Ski-troppen selv om han ikke har prestert før, sier Bjørn.

