I ny svensk drakt: Slik tjuvstarter Petter Northug sesongen

Med tre kronor på brystet stiller Petter Northug i helsvensk drakt når han lørdag stiller til start i Bruksvallarna.

– Det handler jo om at vi i hele teamet stortrives i Sverige. Vi hadde en lignende variant i 2015, da vi var på den svensk-nasjonale åpningen. Så har vi en mer forseggjort variant i år. Det er til inspirasjon for Sverige, sier Northug-manager Are Sørum Langås til VG.

Northug tar en aldri så liten ishockeytakling på svenskene. Drakten er mer eller mindre identisk med munduren til Sveriges mest populære landslag, verdensmesteren i hockey, Tre Kronor spiller med.

FORBILDENE: Sverige med Victor Hedman i front feirer VM-gullet i ishockey 21. mai – etter finaleseieren over Canada i Köln. Foto: Ina Fassbender , AFP

– Det er bare humor, sier skiprofilen fra Bruksvallarna, Sten-Olof Hoflin til SVT. Han er personlig venn med Northug-familien. Han innrømmer at drakten kan provosere.

– Det kan oppfattes litt som en provokasjon, men man skal ikke fremheve det, mener Hoflin og kaller Northug for Norges svar på Zlatan.

Hele den norske og svenske langrennseliten ser frem til åpningsrennene på Beitostølen og Gällivare neste fredag. Men Petter Northug (31) starter konkurransesesongen seks dager tidligere.

Northug skapte furore da han i 2015 stilte i svensk landslagsdrakt i Bruksvallarna.

Han stiller allerede lørdag sammen med treningskompis Chris Jespersen og broren Even Northug på 15 km fristil fem mil øst for Røros. Rennet har ikke svenske eliteløpere på startlisten brekrefter rennleder Mikaela Sundbaum.

Northug starter en konkurranseperiode som blir helt avgjørende i forhold til det som skal skje senere denne vinteren.

– Det er fordi det er bra å få en konkurranse og det passet bra med samlingsopplegget hans, forklarer trener Stig Rune Kveen.

– Han kommer jo hjem tidligere fra høyden enn hva han har gjort før. Da passet det veldig fint. Etter en rolig uke etter hjemkomst må han komme i gang med mengdetrening.

Etter en rekordlangt høydeopphold på fire uker i Nord-Italia har Northug vært en uke i Syden og en hjemme i Trøndelag. Fra tirsdag har han trent på svensk snø i Bruksvallarna.

På Beitostølen er Northug nødt til å prestere langt bedre enn fjorårets 74. plass i åpningsrennet. Ni allroundere og seks norske sprintere kjemper om 10 norske plasser i verdenscupåpningen i Finland helgen etter. Alt tyder på at Northug må være på pallen for å komme med i den internasjonale åpningen av OL-sesongen.

Landslagstrener Tor Arne Hetland svarte i september slik på hva Northug, og andre som har stått utenfor landslaget, må prestere for å komme med i verdenscupstarten.

– De må på pallen flere ganger, pluss å vinne

– Vi kjenner ikke noe press i Bruksvallarna, men vi føler jo at det er forventninger rundt Petter til Beito. Hvis det er noe press, så er det et positivt press som Petter liker. Uansett, så er det Kuusamo som blir det viktigste i nær fremtid, sier Stig Rune Kveen.

Han sier det er «ganske sikkert» at Northug går to og ikke tre distanser på Beitostølen. Northug-treneren mener at ting er på stell nå rett før sesongen smeller i gang.

– Han hadde et vellykket høydeopphold nå sist. Det var jo det lengste høydeoppholdet han har hatt, som var på fire uker. Nå har vi også vært veldig bevisst på at han ikke starter med trening for tidlig etter oppholdet denne gangen. Han har fått seg en uke på Gran Canaria hvor han fikk trent både rulleski og løping, men vi holdt nede den intensive treningen og hadde et par hviledager. Vi er veldig fornøyd med første uke etter hjemkomst. Vi har akkurat hatt ham på mølla og der har han respondert bra.

Stig Rune Kveen virker nå trygg på hva som er Northugs store mål for sesongen.

– Det er sprint og femmil, begge i klassisk, samme øvelser som han var pigg på i VM i Falun, samtidig som det går et par stafetter som motiverer Petter.