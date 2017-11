Hockeygutta senket OL-vertene

(Sør-Korea-Norge 1-5) Trener Petter Thoresens (56) ishockeylandslag feide OL-vertsnasjonen med isen tre måneder før Norge møter Sverige, Finland og Tyskland i det innledende gruppespillet i Pyeongchang.

– Korea var ikke en god nok match for oss i dag. Det var grei skuring. Det medførte at vi ble for nonchalante i perioder. Vi var litt for overlegne. Men det var gøy etter at vi mot Danmark (fredag) ikke klarte å score, sier landslagssjef Petter Thoresen til VG.

Ishockeylandslaget slo vertsnasjonen Østerrike 3-2 etter spilleforlengelse i Innsbruck torsdag. Da ble Mathis Olimb matchvinner. Fredag vant neste VMs vertsnasjon Danmark turneringens nordiske oppgjør 2-0.

Scoret umiddelbart

OL tredje gang på rad Ishockeylandslaget har kvalifisert seg for OL-turneringen for tredje gang på rad (2010, 2014 og 2018). I Pyeongchang møter Petter Thoresens mannskap regjerende verdensmester Sverige (15. februar), Finland (16. februar) og Tyskland (18. februar) i det innledende gruppespillet. 12 nasjoner er kvalifisert, inkludert Sør-Korea som er kvalifisert i kraft av å være vertsnasjon – slik Norge var det i 1994. NHL har latt spillere fra sin private liga i USA og Canada delta siden 1998 i Nagano. Denne gangen har NHL-eierne imidlertid sagt nei til å la dem delta for sine respektive hjemland. Det innebærer at Mats Zuccarello fra New York Rangers ikke kan spille for Norge i Pyeongchang. Zuccarello var en av «hockeygutta» i 2010, da han spilte for svenske Modo, og Sotsji da han var New York Rangers-spiller.

– Da var vi litt tamme fremover. Vi må heve oss et par hakk med tanke på den kampen. Det er ingen fordel for oss å måtte jage (utligning/redusering). Det passer oss bedre å ta ledelsen, slik at motstanderen må jage, sier Petter Thoresen.

Lørdag formiddag scoret Kristian Forsberg kampens første mål allerede etter snaut tre minutter i Norges siste kamp i firenasjoners turneringen i Innsbruck. Stavanger Oilers-kapteinens tidligere klubbkamerat, Mathias Trettenes (nå Krefeld, Tyskland), sto for den målgivende pasningen til landslagsveteranen i overtallsspill.

Alexander Reichenberg gjorde Norges andre mål i 27. spilleminutt etter pasning fra Mats Roselli Olsen (Frölunda) i overtallspill fem mot fire, før Martin Røymark (Modo) drøyt tre minutter senere økte til 3-0 etter målgivende pasninger fra Stavanger-back Villiam Strøm og Sparta-kaptein Niklas Roest.

Østerrike slo forøvrig Sør-Korea 8-3 fredag.

Arbeidsledig

VM-veteran Anders Bastiansen (37) økte Norges ledelse til 4-0 bare 46 sekunder inn i siste ordinære periode. Frisk Asker-senteren, kåret til Getligaens nest beste spiller hittil denne sesongen av VG, fikk de avgjørende pasningene fra tidligere Stavanger-back Johannes Johannesen (nå Leksand) og Vålerengas lovende løperspiller Thomas Olsen.

Keeper Lars Haugen hadde åpenbart ikke alt for mye å henge fingrene i, etter den offisielle skuddstatistikken å dømme. Brock Radunske reduserte for sørkoreanerne da det gjenstod 10 minutter av kampen.

– Han kunne tatt den som kom. Men han (Haugen) sto arbeidsledig i lange perioder, og det er ikke alltid så lett for en keeper, sier Petter Thoresen.

Färjestad-keeper Lars Haugen sto den første og siste kampen Innsbruck, mens Timrå-keeper Henrik Haukeland sto i mål mot danskene.

Russland på Hamar

Da Radunske kunne juble hadde Stavangers beste målpoengjeger, Eirik Salsten, scoret Norges femte mål ett minutt tidligere.

Landslagssjefen lot Patrick Thoresen (Storhamar), Mathis Olimb, Ken André Olimb (Linköping), og Jonas Holøs (Fribourg, Sveits) og stå over den siste kampen i Innsbruck-turneringen. Norges neste kamper som forberedelser til OL i Sør-Korea er mot Russland, Frankrike og Slovakia og i en firenasjoners turnering på Hamar om en måned.

– Da vil vi få kjørt oss mot en ordentlig god motstander. Jeg så Russland slå Tyskland 8-2 i går. De herjet med tyskerne, sier Petter Thoresen.