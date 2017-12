Hevder IOC planlegger at russere konkurrerer under nøytralt flagg i OL

Ifølge nettsiden «insidethegames» skal IOC ha startet arbeidet med å lage nøytrale drakter til de russiske utøverne som eventuelt skal delta i OL i Pyeongchang i vinter.

IOC avgjør tirsdag om russiske utøvere blir utestengt fra Pyeongchang-OL som følge av dopinganklagene som nå ryster en hel idrettsverden.

Kommentar: Nå tyder alt på «OL-NJET»

Det har også versert rykter om at Russland-president Vladimir Putin vurderer å boikotte hele mesterskapet dersom russiske utøvere må konkurrere under nøytralt flagg, men det tilbakevises av presidentens talsmann mandag.

– Nei, det er ikke et alternativ, sier talsmann Dimitrij Peskov til det statlige nyhetsbyrået TASS.

MEKTIG DUO: IOC-president Thomas Bach (t.v.) og Russland-president Vladimir Putin avbildet under avslutningsseremonien i Sotsji i februar 2014. Foto: Charlie Riedel , AP

Putin skal etter planen holde en TV-sendt tale førstkommende onsdag der han redegjør for nasjonens deltagelse i Pyeongchang. Det kommer altså i kjølvannet av IOC-styrets møte, og IOC-president Thomas Bach sin redegjørelse tirsdag kveld.

Les også: FIS utestenger Legkov og fem andre russere fra verdenscupen

Ifølge insidethegames skal IOC-ledelsen ha kontaktet Nike, som designer og produserer alle draktene til mesterskapet, for å få laget en spesialversjon til de russiske utøverne som konkurrerer. Under friidretts-VM i London i august konkurrerte de russiske utøverne under nøytralt flagg

Så langt har 25 russiske utøvere som konkurrerte i Sotsji-OL for snart fire år siden blitt strøket fra resultatlistene som følge av McLaren-rapporten. Til VG i dag hevder den tidligere sjefen for dopinglaboratoriet i Moskva at russerne har drevet med systematisk doping i skiskyting og langrenn.