Hetland vraker Krogh - Klæbo ny ankermann

LILLEHAMMER/OSLO (VG) Landslagssjef Tor-Arne Hetland utropte før sesongen Finn Hågen Krogh (27) til ankeretappen i OL. Nå er Johannes Høsflot Klæbo (21) ankermann.

– Når du ser dette i dag så klarer vel selv journalistene å ta ut sisteetappen. Det sier seg selv hvem som hadde gått sisteetappen om det hadde vært OL-stafett i morgen, sier landslagstrener Tor Arne Hetland til VG etter Klæbos femte strake verdenscuptriumf denne sesongen.

Søndag spurtslo Klæbo lagkamerat Martin Johnsrud Sundby da han vant 30-kilometeren med skibytte i Lillehammer.

– Jeg ville selvsagt vraket Krogh, det er sunn fornuft, sier Hetland etter Klæbos spinnville sesongåpning før han legger til:

– Men det er en stund til februar og vi skal bruke guttene godt. De skal få forberede seg maksimalt, så de kommer hjem med mange medaljer.

Krogh langt bak



Allerede i september sa Hetland til VG at Finn Hågen Krogh skulle gå ankeretappen under OL-stafeten senere i vinter. Han gjentok dette overfor flere andre medier senere.

– Den sisteetappen kommer Finn Hågen Krogh til å gå. Han beviste at han er vår beste mann forrige vinter, så der har vi god kontroll, sa Hetland til NRK.

Søndag endte Krogh seks minutter og 40 sekunder bak den unge trønderen.

Klæbo selv vil ikke ta noen ankerjobb på forskudd ennå, to måneder før dte braker løs i Pyeongchang.

– Det skal vi nå se på. Jeg tror den som er i best form i OL kommer til å gå den ankeretappen.

Skapte reaksjoner

I slutten av oktober reagerte flere da Hetland allerede da valgte å gi Krogh ankeretappen på bekostning av Petter Northug.

– Ved første høring høres det helt vilt ut å si, sa NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn til VG da.

– Det er selvfølgelig alt for tidlig i oktober å ta et ut et lag for en stafett i februar, påpekte Bjørn, samtidig som han påpekte at det kanskje var et forsøk på å vekke «villdyret» i Northug.

