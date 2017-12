Varsellampene blinket hos Finn-Hågen Krogh (27) etter nedturen i verdenscupen sist helg. Nå håper stafetthelten fra Lahti-VM og landslagstreneren alt løsner på lørdag.

De to satt seg ned ved frokostbordet i Davos i morgentimene tirsdag. To dager tidligere, søndag etter 15 kilometeren i den sveitsiske byen, gikk Krogh inn til en 27. plass. Han var halvannet minutt bak vinner Maurice Manificat.

– Klart han er bekymret



Varsellampene blinket hos Krogh. Finnmarkingen fryktet av OL-planen han hadde lagt var feil, blant annet på grunn av økt treningsbelastning.

Kroghs plasseringer denne sesongen: Kuusamo:

Klassisk sprint: 30.

15 km klassisk: 21.

15 km skøyting jaktstart: 13 (sjette beste langrennstid). Lillehammer:

Klassisk sprint: 44.

30 km med skibytte: 49. Davos:

Skøytesprint: 47.

15 km skøyting: 27.

Hetland innleder med å si at Krogh er frisk, at ledelsen vet 27-åringen har formstigning og at når han nå «slipper opp» – det vil si reduserer belastningen – så vil han ta et steg til når verdenscupen arrangeres i Toblach kommende helg.

Landslagstreneren er med andre ord ikke veldig bekymret før to nye viktige renn for herreutøverne.

– Men er Krogh bekymret selv?

– Det er klart han er bekymret når det ikke er noe galt (blodprøver viste for eksempel ingenting) og man tenker de dystre tankene sine etter et skirenn. Men stort sett, når du får ting på avstand, så synes du dette livet er helt ålreit likevel, sier Hetland.

– Hva er han bekymret for?

– Man blir jo betenksom dersom man ikke får de resultatene man vil ha. Da er det en ting som hjelper – det er å ta et steg tilbake, få litt mer tid og se nærmere på det. Det er ingenting som snur på 24 timer. Det er som Finn-Hågen sier: «Er du i tvil, så hvil».

– Bekmørkt blir det ikke

Hetland sier at Krogh, gitt at han har stigning i formen, i utgangspunktet bør tenke at han skal gå Tour de Ski i romjulen.

– Men hva hvis det ikke går som ønsket i Toblach?

– Går ting den rette veien nå, og han får et godt resultat i Toblach, så vet vi at vi er på rett vei. Blir det bekmørkt – da må man tenke seg om. Men bekmørkt blir det ikke. Hvis du ser på resultatene, så er de ikke det, sier Hetland.

– Ville ikke endret mye



Han tenker blant annet på hvordan enkelte løypeprofiler og stilartene så langt i sesongen ikke har talt til Kroghs fordel. 27-åringen får mer selvtillit av å gå fellesstarter i skøyting, det samme med skøytesprinter. De har det vært få av så langt.

– Han mente OL-planen var feil …

– Vi har jo plass en individualisering i systemet – og testene hans har vært bra. Ting har gått i riktig retning, men han har ikke fått den selvtilliten eller «boosten» som vi hadde håpet på nå før jul. Jeg lever fremdeles i troen på at dette kommer til å gå bra for Finn, så får vi se om han rekker det i Toblach eller om det tar tre uker til.

– Når du ser tilbake på planen, er det noe dere angrer på?

– Hvis du hadde spurt utøverne før Beitostølen (nasjonal langrennsåpning i midten av november) om ting har gått etter planen, så ville nok de fleste sagt det. De ville nok ikke endret på mye. Men det er en forskjell på å være på allround- enn sprintlandslaget, som Finn var på i fjor, sier Hetland.

Satte foten i bakken



Treningen er blant annet mer utholdenhetspreget, langturene enda litt lengre, intervallene har lengre varighet og det er et større terskelfokus (mer kontrollerte intervaller), sier Hetland. Og så skiller de to lagene seg fra hverandre når det gjelder høydetrening.

– Vi har to ganger tre uker i høyden. Vi har diskuterte blant annet om det var smart å være der i tre eller to uker. Men etter det første oppholdet fant vi ut at det gikk fint med tre uker, sier Hetland, og følger opp:

– Så har vi egentlig satt en fot i bakken ved flere anledninger, sett på progresjonen og lagt på litt og litt. Det er aldri noen garanti for at man treffer hundre prosent med treningen til alle åtte løperne på laget. Det er det som er toppidrett. Av og til er det noen som tar steg frem og noen som tar et steg tilbake, sier Hetland.

PS: Lørdagens 15 kilometer for herrene i fristil enkeltstart vil gi en god pekepinn på om Krogh er på rett vei. Der kan han legge grunnlaget for en god helg. Søndag venter nemlig en like lang klassisk jaktstart.