BEITOSTØLEN (VG) Petter Northug (31) kommer til å be om plass på verdenscuplaget neste helg, selv om han ikke er sportslig kvalifisert. Det kan han foreløpig bare glemme.

– Landslagledelsen har ytret et sterkt ønske om å se Petter i aksjon på Beitostølen. Det skjønner jeg godt og har forståelse for det, men nå er han syk og det får vi ikke gjort noe med. Vi håper han blir fort frisk og at vi sammen kan gjøre slik at Petter får prøve seg i Kuusamo uansett. Han er landslagsløper og han har de prioriteringene det innebærer, sier trener Stig Rune Kveen til VG.

Vil ha lik behandling



Han møter VG like utenfor Northug-teamets leilighet på Beitostølen. Der skulle egentlig Petter Northug vært også, men sykdom har hindret ham.

Problemet for Northug er at det er under den nasjonale langrennsåpningen han skulle vise seg en plass til Kuusamo verdig. Det er i Finland verdenscupstarten går fredag neste uke. Fem norske utøvere er allerede forhåndsuttatt. Norge har en kvote på ti løpere. Det betyr at landslagsledelsen har fem plasser igjen – og den vurderingen gjør de på nettopp Beitostølen.

– Slik jeg forstår deg så kommer du til å komme med et innstendig ønske om at Petter får gå i Finland neste helg?

– Jeg tenker på at det er lik behandling som landslagsløper - med tanke på de skjønnene som kan brukes på dem når Petter er en del av det på mandag.

Tar en prat med ledelsen



– Du går god for formen hans?

– Vi får stole på Petter og han må være ærlig i tilbakemeldingene sine. Og det vet vi han er.

– Kommer dere til å ta en prat med de (ledelsen) i helgen hvis han ikke stiller på Beitostølen, for å få reise til Finland?

– Det er helt naturlig at vi har en dialog på det og at Petter prater med ledelsen.

– Tror dere at dere får møte noe godvilje?

– Jeg er veldig godt fornøyd med samarbeidet i sommer og høst. Vi har hatt tett dialog med Tor-Arne, Vidar og Arild. Det blir ikke noe problem, sier Kveen.

Holder ikke med prat



Det er svært usikkert om Northug møter noen forståelse. Landslagstrener Tor-Arne Hetland har allerede tatt ut Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Finn Hågen Krogh, Martin Johnsrud Sundby og Pål Golberg til helgen i Finland.

– Deltakelsen til Petter i Kuusamo henger i en svært tynn tråd hvis han ikke går her. Vi tar ut laget på mandag klokken 12.00. Dere får smøre dere med tålmodighet frem til det, sier Hetland.

– Kveen snakker på vegne av Petter, men sier hans elev vil ta kontakt med dere for å sikre seg en plass på Kuusamo-laget...

– Man prater seg ikke inn på laget i Kuusamo. Vi vet hva Petter står for i form, da leverer han toppresultater. Og så har vi mange andre skiløpere på Beitostølen som vil vise seg frem, og så får vi ta en totalvurdering når vi ser mandagen, sier Hetland til VG.

– Hva vil hans ord ha å si oppi dette?

– Det er vi trenerne som tar ut laget til Kuusamo. Men selvsagt prater vi med løperne og hører hva de sier også.

– Er det større sjanse for at vi ser han på Lillehammer (verdenscuphelgen 1.-3. desember)?

– Sjansen for at vi ser Petter på Lillehammer er veldig store, sier Hetland.