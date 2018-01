Henrik Kristoffersen på skuddhold til sesongens første seier

Henrik Kistoffersen (23) har fortsatt ikke tatt noen verdenscupseier denne sesongen, men han leverte nettopp en 1. omgang som kan gi seier i ettermiddag.

Kristoffersen hadde startnummer fire i Kroatia. Han startet bak Michael Matt, men på startnummeret foran Marcel Hirscher.

Og det er tett i toppen etter 1. omgangen. Matt leder foran landsmannen Hirscher med 0,21 sekunder. Kristoffersen svingte seg ned bakken 0,59 sekunder tregere enn Matt. Dermed er han på godt skuddhold foran 2. omgangen klokken 1630.

– Det er helt rått med Henrik og Hirscher, uansett bakke og føreforhold så er de helt der oppe, sier NRK-ekspert Lars Elton Myhre under sending.



Det er Kristiffersen mot Østerrike. Manuel Feller er nummer fire; 1,07 sekunder bak Matt.

Hirschers bakke



Marcel Hirscher har vunnet tre ganger i Zagreb. Han startet godt også i dag, og tok ledelsen til første mellomtid, men tapte til Matt og kjørte inn til 0,21 sekunder bak landsmannen.

Kristoffersen tapte til Matt helel veien: Han gikk fra 0,13 sekunder bak til 0,55 og var 0,59 sekunder bak Michael Matt over streken.

Det er straks fire år siden Kristoffersen tok OL-bronse i Sotsji. Om en drøy måned skal han kjøre for OL-gull i PyeongChang.

Mangler seier



Kristoffersen ble slått ut i åttedelsfinalen i tåka i Holmenkollen søndag. Ellers har løperen fra Ræligen levert en meget solid sesong. Kristoffersen har to 2. plasser og en 3. plass i slalåm. Torsdag er han altså på meget godt skuddhold til å ta sesongens første seier.

PS! Sebastian Foss-Solevåg hadde startnummer 16. Han svingte seg ned til 1,41 sekunder bak Matt.



– Det var en kanonomgang av Sebastian, for det ligger et sekund i løypa her nå, sier Myhre.

Lars Kristian Nestvold-Haugen kjørte ut i nest siste port.