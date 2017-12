Hemmelig behandler løste Tønseths alvorlige problem

DAVOS (VG) En mann i Trondheim kan ha reddet OL-sesongen til langrennsprofilen Didrik Tønseth (26).

4. september falt Tønseth stygt på rulleski i Italia. Hodet smalt i asfalten. Hjelmen sprakk. De syv neste ukene fikk 26-åringen vondt hver gang han forsøkte å trene. Hele OL-sesongen sto i fare.

Tønseth hadde prøvd det meste for å bli frisk, uten å lykkes. Redningen ble en hemmelig behandler i Trondheim.

– Det var gjort på to behandlinger. Etterpå kunne jeg trene for fullt igjen, sier Tønseth til VG.



Erfaring fra trafikkulykker

VG møter Tønseth i Sveits, hvor 26-åringen skal gå søndagens 15 kilometer i fri teknikk. Han ønsker å holde navnet på behandleren for seg selv, men forteller at det er justeringer i nakke- og hoderegionen som har vært løsningen på problemene.

– Jeg forsøkte å lete rundt for å finne noe som kunne gjøre meg frisk. Så kom jeg i kontakt med ham gjennom noen jeg kjenner. Han har erfaring med folk fra trafikkulykker. Han er en veldig flink kar, forteller Tønseth.

– Er du 100 prosent frisk nå?



– Når jeg presser maks, kan jeg få litt vondt. Men nå vet jeg hva jeg skal gjøre og hvem jeg skal dra til for å fikse det. Nå føler jeg at jeg har det under kontroll. Det er veldig kjekt å slippe å bli engstelig når jeg kjenner noe. For da er det bare å ta en runde til han, så er jeg kvitt det.

Her kan du se intervjuet med toeren på lørdagens sprint, Maiken Caspersen Falla:

Betegner Lillehammer som «katastrofe»

Det nesten to måneder lange skadeoppholdet medførte at Tønseth mistet mye verdifull trening. Likevel sesongåpnet trønderen med en oppsiktsvekkende 2. plass på 15-kilometeren i Kuusamo for to uker siden, før han ble nummer 11 på jaktstarten.

På Lillehammer sist helg gikk det derimot tråere. På tremila, en av hans favorittdistanser, måtte han bryte på skøytedelen.

– Sist helg var katastrofe, mens det var bra i Kuusamo. Jeg har ingen god forklaring på hva som skjer, sier Tønseth.

– Kan det være perioden du har vært ute med skade som gjør at prestasjonene svinger?

– Det kan ha noe med det å gjøre. Det har gått opp og ned fra Beitostølen. Det har vært et løp som var bra og et som var elendig. Jeg følte meg egentlig bra på klassiskdelen på Lillehammer, men så sa det pang på skøytedelen. Jeg fikk kramper i leggene og var helt ferdig. Det er rart. Men nå føles formen bra, og hvis jeg skal gå fort annenhver helg, kommer det jo i alle fall til å bli bra her i Davos, sier Tønseth og smiler.

Sundby starter

Søndagens 15 kilometer går i fri teknikk. Løpet er en OL-øvelse, noe som gjør det ekstra betydningsfullt å prestere bra.

Det er Tønseth tydelig på.

– Det er å få til et pall-løp som teller. Det er det som veier tyngst for uttaket, sier 26-åringen.

Han får hard konkurranse av blant andre Martin Johnsrud Sundby. Røa-løperen, som har vært suveren i verdenscupen de fire siste årene, satser spesielt tungt på 15 kilometeren inn mot OL.

Etter å ha vært syk tidligere i uken, fikk VG bekreftet av landslagstrener Tor-Arne Hetland lørdag kveld at 33-åringen stiller til start i Davos.

– Jeg har blitt gradvis bedre dag for dag, sier Johnsrud Sundby, som fortalte om sykdommen til VG for to dager siden.

Løpet begynner 13.45. Det 21 år gamle fenomenet Johannes Høsflot Klæbo stiller ikke til start. Etter å ha vunnet sesongens seks første verdenscuprenn, prioriterer Byåsen-gutten hvile og trening.

PS: Damenes 10 kilometer begynner klokken 11.30. Følg utviklingen i direkte på VG.no.