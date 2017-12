Heiberg kritisk til Kaggestads ønske om å legge ned OL: – Veldig drastisk

Ekspert Johan Kaggestad (74) mener OL bør legges ned. Æresmedlem i IOC, Gerhard Heiberg (78), er langt fra enig.

– Det var et veldig drastisk forslag. Jeg håper ikke det går den veien. Samtidig synes jeg det viser at IOC har mye å kjempe med og imot. Dette tar vi på alvor. Jeg synes det er et greit innspill for å stramme opp IOC, sier Heiberg til VG.

I et VG-intervju deler TV-ekspert og tidligere friidrettstrener Kaggestad klar:

– OL i Rio var en parodi, det samme med Sotsji. Et OL er ekstremt nasjonalistisk, prestisjen er enorm – og så har du korrupsjonen. Nei, jeg har ikke sansen lenger. Og det er kanskje ikke lenger tilfeldig at signalene fra land som Norge, Sveits og Tyskland er at de ikke vil arrangere OL. IOC har en shaky historie. Det er ikke bra. Nei, idretten er best tjent med å kutte OL, sa Kaggestad.

– OL vil beholde stor status



Heiberg forteller at han aldri har opplevd noen gå så langt som Kaggestad.

– Vi har mange problemstillinger vi må ta mer tak i. Vi snakker om doping og korrupsjon. Det jobber vi med, men det snur ikke over natten. Det må arbeides med over tid, sier mannen bak Lillehammer-lekene i 1994.

– OL vil beholde like stor status. Jeg kan ikke se at det er i ferd med å bli svekket, mener Heiberg, som mener den tidvis lave interessen for å arrangere vinter-OL «vil gå over».

– Er du enig med Kaggestad i at IOC ikke gjør noe mot doping?

– Nei, det er jeg absolutt ikke. Det vi gjorde med Russland til Pyeonchang-OL er mye riktigere enn i Rio-sammenheng. Jeg hadde ventet at det var uenighet om hvor langt IOC skulle gå. Noen ville gått lenger, men jeg synes IOC traff brukbart, svarer 78-åringen.

Kloster Aasen tror på OL



Heiberg får støtte av sin etterfølger i IOC, Kristin Kloster Aasen, som også er visepresident i NIF.

– Jeg er glad for at IOC var så tydelige i sin oppfatning av det som sto i McLaren-rapporten. Jeg mener det ble gitt ganske strenge sanksjoner. Folk uttaler seg som de synes det passer. Kaggestad har masse erfaring og har kommet med verdifulle bidrag til idretten, sier Kloster Aasen til VG.

– Han mener også at idretten er best tjent med å kutte ut OL. Hva tenker du om det?

– Jeg håper jo ikke det. Jeg håper at kampen om en ren, god og dopingfri og korrupsjonsfri idrett må være et mål for alle sammen. Så kan man velge om man vil fortsette og gjøre noe med utviklingen slik at sluttresultatet blir bra, eller la være. Jeg tror Kaggestad vil idrettens beste, svarer Kloster Aasen.

Vinter-OL i Pyeongchang starter for 23. gang 8. februar 2018.

– Johan sitt poeng om at OL har utviklet seg i gal retning, tror jeg de aller fleste er enig i. Av den grunn har IOC en jobb å gjøre med OL-konseptet. Det er de i gang med, blant annet ved at OL i større grad kan tilpasses nasjonale forhold enn tidligere. Jeg håper IOC lykkes med det. For utøverne er OL fremdeles det største de kan delta i, mener Erik Røste, skipresident.

