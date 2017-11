Hege Bøkko (26) har slitt med «småskader» og prolaps i ryggen etter at hun knuste de norske rekordene og endte på 5. plass i sprint-VM. I ettermiddag vil hun vise hva hun egentlig er god for i verdenscup-starten i Stavanger.

– Min standard skal være høyere. Jeg vet at jeg er blitt bedre, sier Hege Bøkko til VG.

Fredag ettermiddag går hun mot distansens verdensrekordholder (2x500 m), Heather Bergsma (28), i sjette par i stevnets første 500 meter. En drøy time senere går Hege Bøkko mot russiske Olga Fatkulina i syvende par på favorittdistansen 1000 meter.

Heather Bergsma kom på 2. plass sammenlagt i sprint-VM i Calgary i februar. Fatkulina endte fire plasser lengre ned enn Hege Bøkko på den endelige resultatlisten.

Det er snart åtte år siden da 18 år gamle Hege Bøkko tok en overraskende og lovende 10. plass på den i Vancouver-OL. I Pyeongchang-OL om 84 dager er målet hennes medalje.

– Jeg går fortere enn noen gang på lavlandsbane, sier Hege Bøkko.

Pyeongchang er i lavlandet. Stavanger er det. Heerenveen er det. Der fikk hun to 11. plasser på 500 meter og 9. plass på 1000 meter i sesongens verdenscup-premiere forrige helg.

– På bakgrunn av små-problemene jeg har hatt i sesongoppkjøringen, har det gått veldig bra. Det var mye tull i en periode, forteller hun.

Det er dette Hege Bøkko karakteriserer som «mye tull»:

• Hun har «slitt en del» med rygg og hofte siden VM i Calgary (høylandsbane) i februar

• Strekk i hamstring (musklene på lårets bakside)

• «Det viste seg» at hun hadde en liten prolaps i ryggen; den klemte på en nerve nederst i ryggen

– Det er en del av gamet å ha små-vondt, sier Hege Bøkko.

Hun har måttet tåle mye motgang etter «gjennombruddet» i Vancouver for åtte år siden, da hun veide åtte til ti kilo mindre enn hun gjør i dag.

– Jeg var på bunn for tre år siden. Motivasjonen var ganske dårlig, innrømmer hun.

Men så bestemte hun seg for å droppe de lengre distansene og allround. Etter at hun ble fullblods sprinter, har alt gått mye bedre. Ikke minst etter at Canadas tidligere verdensrekordholder på 500 meter, Jeremy Wotherspoon (41), kom på banen som sprinttrener for skøytelandslaget.

– Vi har vært utrolig heldig som fikk Jeremy som trener for to år siden. Han er en rolig og veldig behagelig type. Han kommer med de rette kommentarene. Han stresser aldri. Teknisk sett prøver han å se hele deg, forteller Hege Bøkko.