Hege Bøkko hopper høyere enn gutta

Hege Bøkko (26) har ifølge landslagssjef og eks-verdensrekordholder Jeremy Wotherspoon «ekstrem» spenst. Norges OL-medaljehåp takker mamma og pappa for at hun hopper høyere enn de aller fleste guttene på skøytelandslaget.

– Det er gøy å slå guttene. Jeg har alltid hatt god spenst. Noe er nok genetisk, så det har nok med mamma og pappa å gjøre. Håvard (storebror, 30) har også god spenst, til ikke å trene så mye på det, sier Hege Bøkko til VG foran verdenscupåpningen på skøyter i Heerenveen fredag til søndag.

Heges offisielle hopp-tester Fra stående til «fall ned», og HOPP: Høyre ben: 27,29 centimeter Venstre ben: 25,58 centimeter Fra begge ben: 51,04 centimeter Sammenlignet med Håvard Lorentzens hopp-tester: Høyre ben: 21,61 centimeter Venstre ben: 21,03 centimeter Fra begge ben: 48,75 centimeter

Det er snart åtte år siden hun som 18-åring tok en nær sensasjonell 10. plass på 1000 meter i Vancouver-OL. Nå, åtte til 10 kilo tyngre enn den gang og med 5. plass sammenlagt i sprint-VM forrige sesong, inkludert en 4. og 5. plass på 500 og 1000 meter, er hun et medaljehåp foran Pyeongchang-OL om tre måneder.

– Ekstrem

Norges landslagstrener sprint, Canadas tidligere verdensrekordholder Jeremy Wotherspoon (41), mener Hege Bøkkos «veldig gode» spenst og bevegelighet er en viktig årsak til hennes utvikling og fremgang, samt det faktum at hun de siste to til tre årene bare har trent for å bli en bedre sprinter.

– Hun har verktøyet og råmaterialet. Hun hopper høyere enn alle kvinnene jeg har trent tidligere, og definitivt høyere enn de andre norske kvinnene. Pluss de fleste av guttene. Hvis jeg skal kvantifisere det, er hun bedre til å hoppe enn 95 prosent av alle kvinnene i verden. Hadde hun trent spesielt for hopping, ville hun vært ekstrem, sier Jeremy Wotherspoon til VG.

Hege Bøkko synes det mildt sagt er ganske gøy at hun hopper høyere enn gutta, for eksempel Norges mannlige OL-sprinthåp Håvard Lorentzen – som vant en oppsiktsvekkende VM-sølvmedalje sammenlagt bak nederlandske Kai Verbij i Calgary etter 4. og 3. plass på favorittdistansen 1000 meter.

– Ikke sant jeg hopper høyere enn deg? Han blir like sur hver gang, he he. Og det er ikke bare litt. Det er snakk om ganske mange centimeter. Det viktigste er å slå ham på spensten, sier Hege Bøkko til VG etter at hun har stilt det innledende spørsmålet til Håvard Lorentzen.

Mer komfortabel

– Jeg tuller jo litt med at jeg slår guttene i noe som er fysisk. Vi er jo det svake kjønn. Men det må du ikke skrive. Da får jeg helt sikkert noen kvinner på nakken, tilføyer en lattermild Hege Bøkko.

Håvard Lorentzen sitter ved siden av henne under intervjuet som foretas mens hun sitter i en bil på vei til en treningsøkt i Thialf foran verdenscuppremieren i Heerenveen 10. til 12. november.

Hennes personlige rekord i spenst-testøvelsen «to bens hopp, rett opp og ned» er 52,7 centimeter. Den satte hun rett etter at forrige sesong ble avsluttet. Det er derfor grunn til å tro at «persen» står for fall.

– Jeg merker jo at jeg er blitt sterkere; jeg er mer komfortabel i en dypere sittestilling på skøytene. Før var jeg ikke sterk nok til å «sitte» i lav stilling, sier Hege Bøkko.

Hun understreker at hun nå, underlagt Jeremy Wotherspoons program, trener med mer kvalitet enn før. Mengde er ikke så viktig lenger.

Hun vektlegger også at hun ikke trener så mye med vekter. Årsaken er en «litt dårlig rygg». Hun utfører aldri knebøy stående på to ben samtidig, men derimot «mye» ett bens knebøy og øvelsen «pistol»: En slags utfall med frie vekter i hendene.

– De to siste sesongene er hennes toppfart og akselerasjon blitt betydelig bedre. Testresultatene hennes er blitt bedre. Da hun var yngre trente hun også for mellomdistanse og utholdenhet. Men det var ikke bærekraftig over tid. Hun var litt «lost» fysisk et par år, forklarer Jeremy Wotherspoon.

Måtte spy etter test

Han mener Hege Bøkko har potensial til å bli dobbelt så rask de første 20 meterne fra start, og da vil hun ha høyere fart inn i svingen – som hun allerede behersker som følge av styrken.

– Hvor vil du plassere deg på en topp 10-liste over verdens beste sprintere nå?

– Jeg får ikke gjort noe med konkurrentene og har ikke peiling på hva de andre ligger på. Det gjelder ikke å tenke for langt frem. Det går i riktig retning hver dag, og det er mestringsfølelsen som er viktigst, svarer Hege Bøkko.

Den kan glippe, om enn i overført betydning:

Etter en Wingate-test (på treningssykkel, se video) i august var hun så sliten at hun ble liggende rett ut på gulvet i 15 minutter.

– Jeg hadde tenkt å se Ida (lagvenninne Njåtun, se video) utføre sin test. Men jeg orket bare å se på henne i 12 sekunder. Da måtte jeg krabbe inn på toalettet for å spy. Så sliten var jeg. De andre lo godt av det, forteller Hege Bøkko.