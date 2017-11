Hanevold: Både langrenn og skiskyting bør endre laguttaksmetode

Tidligere OL-vinner i skiskyting Halvard Hanevold mener både langrenn og skiskyting bør endre på måten de gjør sine laguttak etter bråket rundt Petter Northug.

Foran den nasjonale åpningen i skiskyting på Sjusjøen fikk seks menn og fem damer vite hvem som skulle gå verdenscupåpningen i Östersund kommende helg. På langrennssiden var fem herrer var forhåndsuttatt, mens fem plasser var åpne. Dagen etter at åpningen på Beitostølen var over ble så Petter Northug vraket fra minitouren, Dermed var bråket i gang, og Northug var frustrert og irritert.

Hanevold mener en mellomting mellom de to uttakene hadde vært best.

– Jeg syns fem av ti forhåndsuttatt er litt lite, mens seks av seks er litt mye, sier Hanevold til VG.

Han mener at det burde vært en plass åpen slik at Erlend Bjøntegaard, som vant på Sjusjøen, hadde fått gå i Östersund. Samtidig erkjenner Hanevold at det positive med tidlig uttak er at man kan sikte inn formen mot verdenscupåpningen, og at det er stor forskjell på når man «slipper opp» i forhold til trening foran konkurranser.

– Samtidig mener jeg de er litt for opptatt av trygghet. Det kunne vært litt mer press foran åpningen, sånn som det er i verdenscupen. Jeg mener man hadde vært enda bedre forberedt til om man fikk en mental prøve på Sjusjøen, sier Hanevold, og legger til:

– En plass bør alltid stå åpen.

– Forutsigbart

Skiskyttersjef Per Arne Botnan mener det skaper forutsigbarhet og lite styr å ta ut hele laget til verdenscupåpningen neste to uker før sesongstart.

– Vi ønsker ikke at det skal bli et kvalifiseringsjag åpningshelgen hvor alle må ta ut mye ekstra. Alle vet forutsetningene på forhånd og presterer godt, sier Botnan til VG.

– Med tidlig uttak blir det forutsigbart, ingen klager og det blir lite styr, sier Botnan til VG.

Ole Kristian Stoltenberg er ekspert på skiskyting og kommentator for langløp på NRK.

– Begge leire kan lære litt av hverandre i forhold til hvor mange som blir forhåndsuttatt, sier Stoltenberg til VG foran verdenscupåpningene.

– Det er nok to som føler seg litt snytt etter åpningshelgene, sier Stoltenberg og sikter til Petter Northug og Erlend Bjøntegaard og legger til:

– Men de kommer til å få «plenty» med sjanser i løpet av vinteren.

Vinneren ikke til verdenscupåpningen



Bjøntegaard var selvfølgelig skuffet, men sier at han nå forventer muligheter etter Östersund.

Erlend Bjøntegaard vant 15 km fellesstart under sesongåpningen til skiskytterne i helgen, men får ikke gå verdenscupåpningen.

– Erlend visste forutsetningene. Og kanskje hadde han ikke gått to så gode løp om han måtte knive om en plass i verdenscupåpningen, spekulerer Botnan og legger til at Bjøntegaard får sjansen i verdenscupen senere.

Botnan understreker at det er noe helt spesielt med Northug. Skiforbundet varslet først at de åpnet personalsak mot Northug etter meldinger i sosiale medier, før de trakk det hele tilbake og sa det ikke var noen formell personalsak.

– Det blir uansett alltid styr rundt Northug, enten han er med eller ikke, sier skiskyttersjefen.

Mens langrenn har ti menn og ti damer i verdenscupåpningen har skiskytterne en kvote på seks menn og fem damer.

Halvard Hanevold er spent på å se Northug når han får sjansen.

– Personlig syns jeg det er morsomt å se Petter. Han har en evne til å løfte seg. Det er åpenbart at han selv mener han burde få gå i Kuusamo. Det kan vi slå fast, sier Hanevold til VG.