Hamar-helt beklager russisk astma-utspill

Storhamars tidligere suksess-spiller og trener Alexander Smirnov (53) sier til VG at ber om unnskyldning «til alle i norsk idrett» etter at han angivelig lot seg intervjue om bruk av astmamedisin og russisk doping.

– Jeg vil be om unnskyldning til alle i norsk idrett. Det er en beklagelig situasjon for meg. Jeg ville aldri ha sagt noe negativt om norske langrennsløpere og skiskyttere, sier Alexander Smirnov til VG.

Han vant VM-gull i ishockey for Russland i 1993 og spilte for det russiske laget i Lillehammer-OL. Siden spilte han ni sesonger for Hamar-klubben Storhamar (1996-2006).

Han har også vært trener for den norske toppserieklubben i to perioder. I 2008 ledet han Storhamar til NM-gull. 2015/16 var Alexander Smirnovs siste som trener for det nåværende topplaget i Getligaen.

Nå er han trener for KHL-klubben Ak Bars fra Kazan, som topper den Russland-baserte liagens Øst-divisjon.

Det var i egenskap av den rollen han ga et «uheldig» intervju til en lokaljournalist, gjengitt i russiske R-Sport.

Alexander Smirnov sier at det handlet om hans tid som kaptein for Russlands landslag, VM-gullet han vant for 24 år siden og OL, som står i fare for å glippe for Russland som følge av «systematisk doping» i regi av den russiske stat.

Intervjuet ble fanget opp av engelskspråklige Inside The Games, et nettsted som utelukkende skriver om OL-saker. Inside The Games publiserte lørdag – oversatt fra russisk til engelsk – Alexander Smirnovs angivelige uttalelser.

Innledningsvis står det at Russlands tidligere landslagskaptein Alexander Smirnov har påstått at norske skiløpere som lider av astma burde konkurrere i Paralympics istedenfor OL.

Den tidligere Storhamar-treneren skal også ha gitt uttrykk for at han er overrasket over at IOC er så opptatt av Russlands dopingproblemer, fremfor å konsentrere seg om problemene som fins i andre nasjoner.

– Det er vanskelig for meg å si hva som foregår. Det kan ha med politikk å gjøre. Men hvis du graver dypere, bruker også utøvere fra andre nasjoner doping, og IOC jakter bare på Russlands lag (tropp), sa Smirnov ifølge R-Sport og Inside The Games.

Deretter følger han opp på denne måten – angivelig:

– Hvis du ser på de samme norske skiløperne, skiskytterne, da er de alle astmatikere. Og alle kjenner godt til dette. Stort sett, hvis de har astma og hvis de er syke, burde de delta i Paralympics, sa Smirnov.

Overfor VG på telefon fra Kazan foran Ak Bars hjemmekamp mot Dinamo Minsk mandag kveld, tilbakeviser han at han skal ha uttalt seg om Norge, astma og doping. Alexander Smirnov understreker at han respekterer norske skiløpere; han mener Norge er verdens beste og det er ikke i hans tanker å skulle beskylde dem for «noe».

– Det kom opp på slutten av intervjuet, som handlet om ishockey og Lillehammer-OL i 1994. Han stilte spørsmål om astma, og jeg svarte at jeg ikke visste noe om det. Det var ikke et seriøst spørsmål, og ikke et seriøst svar. Jeg bare lo av det, og sa at jeg ikke vet hva som skjer.

– Det ville ikke falle meg inn å si noe negativt om norske utøvere. Det var et langt intervju, men det handlet ikke om doping, sier Alexander Smirnov til VG.

Han tilføyer at det er «mye spekulasjoner og prat om det».