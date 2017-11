Gull-Skarstein: Savner Paralympics på NRKs høydepunkter-liste

Birgit Skarstein (28) vant VM-gull i roing for halvannen måned siden. Nå stusser Norges mest kjente paralympiske utøver over at NRK ikke har tatt med Paralympics på sin liste over vinterens høydepunkter.

– Oi, her er det kanskje skjedd en feil, svarer hun på VGs spørsmål om hvordan hun reagerte da hun hos nrk.no leste listen «Dette er NRK-ekspertene mest spente på i vinter» – med stikktittelen «NRKs ekspertkommentatorer gir deg oversikten over høydepunktene i vintersesongen.»

Bakgrunn: Ingen grenser for Skarstein: Tok VM-gull i roing

Her kan du lese hele saken på nrk.no

Birgit Skarstein reagerte deretter ved å publisere denne meldingen i sosiale medier, på Twitter:

Hun lurer på om NRK-ekspertene muligens ikke er klar over at de har TV-rettighetene til lekene i Pyeongchang 9. til 18. mars neste år, en måned etter OL 9. til 25. februar samme sted.

– Eller at det ikke er en vintersport? spør hun.

Det tror hun imidlertid ikke er tilfelle.

NRK svarer

– Har du fått respons på din Twitter-melding?

– Ja, men ikke fra NRK, svarer Birgit Skarstein på VGs spørsmål fredag før lunsj.

Janne Fredriksen er redaksjonssjef for «event», det vil si mesterskap, i NRK. Hun svarer slik konfrontert med Birgit Skarsteins etterlysning: Hvorfor er ikke Paralympics, sett med NRKs øyne, et av vinterens 10 høydepunkter?

– I denne artikkelen har våre faste vintereksperter fått mulighet til å dele hva de gleder seg mest til. På de paralympiske idrettene har vi ikke faste eksperter på samme måte. Men vi kan betrygge alle som gleder seg til Paralympics i mars med at NRK skal formidle det med lidenskap og entusiasme både på TV og digitalt, skriver NRKs Janne Fredriksen i en SMS.

10 til Paralympics

Bakgrunn (VG+): Levemåte som gjør livet litt hyggeligere

NRK kommer til å sende rundt 10 personer til Sør-Korea for å dekke Paralympics, som vil på samme tid som verdenscupfinalene i forskjellige idretter. Sendeplanene er ikke spikret. Men statskanalen satser på å følge de norske utøverne tett, slik TV-bildet i Norge gjerne er i forbindelse med internasjonale mesterskap.

NY KJELKE: Birgit Skarstein testet for en måned siden første gang sin nye skikjelke. Astrid Uhrenholdt Jacobsen har vært en av initiativtakerne til kjelkeprosjektet. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix





PS! Discovery har TV-rettighetene til Pyeongchang-OL i februar.

Birgit Skarstein skal trene på Trysil frem til torsdag neste uke, før hun i tillegg til resten av den norske langrennseliten drar til Beito og den nasjonale åpningen av skisesongen. Resten av vinteren frem til Paralympics skal hun ha treningsbase ved Sjusjøen, der snøforholdene er regnet som stabile.

Leste du? Må ro dobbelt så langt som før

Den siste tiden har hun tatt del i utviklingen av en ny kjelke ved NTNU og Trøndelag ortopediske verksted. Den er ennå ikke godkjent for bruk i konkurranser. Birgit Skarstein tror det vil være en formalitet.

Russisk doping

– Jeg skulle helst hatt flere (kjelker). Men det er for dyrt. Jeg har den gamle kjelken som reserve. Vi har noe ekstra utstyr til delene som er mest kritisk på kjelken, forteller Birgit Skarstein.

Hun er spent på hvor vidt russiske utøver vil bli gitt tillatelse til å delta i Paralympics 2018. I Rio i fjor høst ble alle Russlands utøvere nektet adgang til Paralympics. I motsetning til OL, som tillot noen å starte – på tross av avsløringen av systematisk dopingjuks i russisk idrett.

Leste du denne? Her tar Skarstein Tokyo-tempen i 33 varmegrader

Avgjørelsen om russisk para-deltagelse er utsatt flere ganger. Nå vil den angivelig bli tatt i slutten av november. Birgit Skarstein forteller at hun som internasjonal paralympisk utøver har mottatt en epost fra IPC med spørsmål om deres russiske konkurrenter kan delta «under hvitt flagg» – som nøytrale – i påvente av ja, nei eller en mellomløsning.

Det innebærer at de russiske utøverne får anledning til å kvalifisere seg til Paralympics, og at de eventuelt vil være kvalifisert hvis IPC modererer beslutningen fra Paralympics i Rio.

– Jeg tenker at jeg må forholde med til IPCs beslutning, og jeg forbereder meg mentalt på russisk deltagelse, sier Birgit Skarstein til VG.