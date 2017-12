DAVOS (VG) Marit Bjørgen (37) Astrid Uhrenholdt Jacobsen (30) og amerikanske Jessica Diggins (26) tar ikke for gitt at de reiser til OL i Sør-Korea.

Grunnen er trusselen Nord-Korea utgjør mot lekene. Det er bare en uke siden diktator Kim Jong-uns regime gjennomførte sin hittil siste, vellykkede missil-test. Til mesterskapet i Sør-Korea er det bare 80 kilometer.

– Det er ingen som har kontroll på situasjonen, sier Marit Bjørgen til VG under et pressetreff i sveitsiske Davos fredag ettermiddag.



Usikkerhet

37-åringen er tidenes mestvinnende langrennsløper og skulle i utgangspunktet ha forberedt seg i ro til karrierens siste OL.

I stedet er det spørsmål om det er trygt å dra til Sør-Korea.

– Jeg må bare stole på folkene i Olympiatoppen som følger opp saken. Hvis vi blir sendt dit, vil jeg ikke være redd, sier Bjørgen.

Hun skal ikke gå lørdagens sprint i Davos, men det skal stjerneskuddet Johannes Høsflot Klæbo.

– Veldig dramatisk

For under et døgn siden uttalte den amerikanske FN-ambassadøren Nikki Haley at det fortsatt er et «åpent spørsmål» om USA vil sende sine utøvere til Sør-Korea.

Det har Astrid Uhrenholdt Jacobsen fått med seg.

– Jeg har sett uttalelsene hennes. Det høres veldig dramatisk ut. På en måte tenker jeg at det er samme måte vi forholder oss til situasjonen på. Det må være en løpende vurdering. Vi kan ikke ta avgjørelsen nå. Vi kan ikke si nå at vi reiser uansett. Vi kan heller ikke si nå at vi ikke drar, sier Jacobsen til VG.



– Kan du komme til å ta en individuell beslutning, eller følger du kollektivet?



– Ja, jeg kan ta en egen beslutning, men den må være fattet på troverdig fakta. Og jeg kan ikke finne den informasjonen på egen hånd. Jeg ser for meg at informasjonen vi får gjennom Olympiatoppen og PST er det eneste jeg kan forholde meg til.

LANGRENNSESS: Uhrenholdt Jacobsen feirer her bronse på 10-kilometeren i Lahti-VM i februar, mens Bjørgen har gull rundt halsen. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Diggins sitt håp

USAs 26 år gamle langrennsløper Jessica Diggins har også registrert beskjeden fra FN-ambassadør Haley.

Diggins, som skal gå både lørdagens sprint og søndagens 10 kilometer i Davos, prøver å distansere seg fra problematikken så langt det lar seg gjøre.

– Jeg forsøker bare å trene veldig hardt inn mot OL, så håper jeg at jeg får muligheten til å konkurrere og at politikk ikke kommer i veien. Det hadde vært skikkelig flott, forteller den amerikanske jenta til VG utenfor USAs smørebuss i Davos.

TRENER FOR OL: Jessica Diggins pratet med VG utenfor lagets smørebuss i Davos. Foto: Joachim Baardsen/VG

Hører ikke på Trump

Uoppfordret beklager Diggins for oppførselen til Donald Trump. Den amerikanske presidenten som blant annet har kalt Nord-Koreas diktator for «rocket man».

Uhrenholdt Jacobsen legger heller ikke skjul på at hun ikke er Trumps største fan.

– Trump kaller mange for mye rart. Jeg tror ikke at vi skal basere avgjørelsen vår på hvilke uttalelser Trump har. Jeg tror Norge og vi som enkeltutøvere skal høre på dem som har sikkerhetsansvaret for oss. De er i stand til å vurdere den reelle sikkerhetsrisikoen. Trump får klovne så mye han vil, sier 30-åringen.



PS: Lørdagens renn i Davos begynner med damenes prolog klokken 10.45. Herrene skal i aksjon fra klokken 11.25.