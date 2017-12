Frustrert Sundby stakk til skogs etter tidsstraff

TOBLACH (VG) Martin Johnsrud Sundby (32) så alt annet enn fornøyd ut etter å ha besøkt FIS-juryen. Han fikk nemlig tidsstraff etter 15-kilometeren i dag.

Landslagstrener Tor-Arne Hetland bekrefter at Sundby «straffes» med 15 sekunder etter å ha startet løpet feil. Han skal ha gå ut ett eneste tidel for tidlig. Der er regelverket, ifølge Hetland, klokkeklart.

– Bryter du pinnen så får du tidsstraff på 15 sekunder. Det står klart definert i regelboken og dessverre får da Martin starttillegg i morgen, sier Hetland, som var med eleven inn i juryrommet.

Frustrert



LANDSLAGSTRENER: Tor-Arne Hetland, her fra ski-VM i Lahti i februar. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Han fikk, sammen med både NRK og VG, se at Røa-løperen spente på seg skiene etter å ha forlatt juryrommet. Sundby stakk til skogs, mens Hetland kunne fortelle at han var svært frustrert for straffen.

– Hva synes du om at han bare går seg en tur i stedet for å prate om det?

– Jeg tror de fleste kan trenge seg en tur i skogen når de har vært på juryrommet og ikke er helt enig. Da kan det være greit å gå seg en tur i den friske lufta og kjøle seg ned, sier Hetland.

– Hvordan opplevde du ham etter møtet?

– Vi synes det er dumt.

– Sinna?

– Han var ikke spesielt fornøyd, sier Hetland, og svarer «ja» på spørsmål om Sundby er frustrert.

Lavere vinnersjanser



32-åringen har dermed langt mindre vinnersjanser på søndagens jaktstart, 15 kilometer klasissk. Sundby ble egentlig nummer 12 – 42 sekunder bak vinneren Simen Hegstad Krüger. Nå er avstanden opp 57 sekunder.



– Senker det hans vinnersjanser?

– Det blir langt frem til Simen når du plusser på 15 sekunder. Det ingen fordel. Men alle starter stort sett på én rekke i morgen, da er det bare å gå seg jevnt og trutt oppover, sier Hetland

– Forbanna



Rennleder i FIS (Det internasjonale skiforbundet), Pierre Mignerrey, sier at de har klare regler for slike hendelser.

– Utøverne kan starte tre sekunder før starttiden sin, eller tre sekunder etter. Han startet 3,1 sekunder før. Han sier selv at han fikk grønt lys på sin monitor, men vi har en video som viser at han startet før. Det er en tyvstart og det er en klar regel at det er 15 sekunders tidsstraff.

– Hvordan var Sundby i møtet?

– Jeg forstår at han var forbanna («pissed») når han som utøver får 15 sekunders tidsstraff for en mindre forseelse, sier Mignerrey.