Fourcade-seier etter feilfri skyting – dobbel norsk på pallen

Både Martin Fourcade (29) og Emil Hegle Svendsen (32) leverte feilfri skyting, men franskmannen var raskere i sporet. Johannes Thingnes Bø (24) bommet to ganger, men kapret likevel tredjeplassen.

Det ble fransk seier på herrenes 10 kilometer lange sprint i Oberhof. Martin Fourcade traff på ti av ti, og gikk raskt på ski.

Slikt blir det seier av. 29-åringens vinnertid lyder på 25.03.3.

Seieren sikret han foran to nordmenn: Emil Hegle Svendsen og Johannes Thingnes Bø. Hegle Svendsen kapret 2. plassen, 8.1 sekunder bak Fourcade, mens Thingnes Bø var 10.2 sekunder bak.



– Formen kjennes veldig bra ut, men det mangler det siste lille for å gå grisefort, sier Hegle Svendsen til NRK etter løpet.

Skremmeskudd fra Thingnes Bø



Thingnes Bø gikk fryktelig fort på ski, men to bom på første skyting kostet ham dyrt. Hegle Svendsen gjorde som Fourcade og gjorde rent bord på skytingen, men han stivnet fullstendig på siste runde, og klarte dermed ikke å matche franskmannens tid.

– Jeg hadde ingen forventninger. Jeg har ikke gått renn på en måned. Jeg er veldig fornøyd med det som skjedde her, men jeg var litt rusten. Jeg var litt sliten på slutten, det så dere sikkert, sier dagens nest beste.

– Fourcade har fått tilbake sin gamle rival, i tillegg til Bø, sier NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith, om Svendsen sin prestasjon.

Men det er lovende at nyforlovede Thingnes Bø går i mål bare ti sekunder bak Fourcade – med to bom.

– Jeg tror ikke Fourcade liker tallene. Det er ikke mye med tanke på at han hadde to strafferunder, sier kommentatoren.

Selv var Thingnes Bø mer kritisk enn noe annet etter løpet.

– Jeg klarer ikke helt å beholde roen. Det må jeg jobbe med. Der har jeg en svakhet nå. Jeg blir stresset, sier Thingnes Bø om skytingen til NRK.

Bjørndalen langt bak



Tarjei Bø gikk i mål 26.9 sekunder bak Fourcade, og sikret en 5. plass. Lars Helge Birkeland tok 15. plassen, mens Henrik L'Abee-Lund ble nummer 38.

Ole Einar Bjørndalen bommet på to skudd og gikk sakte i sporet. Han gikk i mål 2 minutter og 15 sekunder bak seierherren, og endte som nummer 51. Å skyte fullt hus på stående skyting ble dermed en mager trøst for veteranen.

NRK-kommentator Ola Lunde at han tviler på at Bjørndalen får gå sprint under OL. 43-åringens beste resultat denne sesongen er 18. plass fra jaktstarten i Östersund før jul.



PS! Blant herrene er det fem nordmenn som blir tatt ut til OL. En sjette blir hjemmeværende reserve og reiser til Sør-Korea når det nærmer seg stafetten.