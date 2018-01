Forbannet og knust Dyrhaug knekte skiene to ganger: – Helt for jævlig

OBERSTDORF (VG) I det totale fellesstart-kaoset på den fjerde Tour de Ski-etappen, var trolig Niklas Dyrhaug (30) den mest uheldige.

Han havnet til slutt på en 63. plass, et drøyt minutt bak vinner Emil Iversen på dagens fellesstart over 15 kilometer skøyting.

– Det var bare tragikomisk når du står der uten utstyr. Du vet ikke hva du skal gjøre. Det nærmeste støtteapparatet var noen hundre meter unna. Han hadde én ski. Så tok jeg det som var minst knekt på den andre foten og gikk til mål, sier Dyrhaug til VG.

Burde ikke vært arrangert



Han knekte altså begge skiene tvers av underveis i den kaotiske fellesstarten på Tour de Skis fjerde etappe. Generelt røk det staver, utøvere falt hele veien og kaoset var fullstendig under herrerennet. Dyrhaug sier han er forbannet.

– Jeg synes ikke dette var noe artig. Det var helt jævlig. Det blir veldig tilfeldig når det blir så mye kriging om plassene, i tillegg til at forholdene er som de er, og løypa ble som den ble.

IKKE FORNØYD: Alt gikk galt for Niklas Dyrhaug, han knekte skiene to ganger og var ikke spesielt fornøyd med egen innsats. Her er han sammen med medieanvarlig Gro Eide. Foto: Gøran Bohlin , VG

– Jeg mener det ikke burde vært arrangert 15 kilometer fellesstart i skøyting her i dag. Og det var ikke bare jeg som ble utsatt for uhell, sier Tydal-gutten.

Dyrhaug sier han er nødt til å revansjere seg. Han har hatt trøbbel med en prolaps tidligere i sesongen og har måttet stå over renn. Formen og ryggen er imidlertid bra nå, sier han.

– Det handler om å snu det til noe positivt, selv om det føles vanskelig nå.

Svenskene raste også



Dyrhaug får full støtte for sitt utspill blant svenskene. Calle Halfvarsson, som endte på 54. plass, kaller rennet for en spøk overfor den svenske avisen Expressen.

– Dette her var en parodi, sier Sveriges store herrestjerne.

Marcus Hellner slet også kraftig underveis og ble nummer 22.

– Det handlet bare om å komme helskinnet til mål, sier Hellner til samme avis.

Tønseth: – Rått



Lagkompis Didrik Tønseth ble nummer 25 på dagens distanse. Trønderen knakk staven på sisterunden og var på mange måter hektet av da det hele skulle avgjøres.

– Jeg synes det er rått. Løypa innbyr til action. Staver knekker. Det blir en del av gamet. Det må være bra underholdningsverdi og artig å se på, sier Byåsen-løperen.

Han forteller at det er manøvreringen i et slikt felt som er krevende. Man må jobbe hardt også for å beholde plassen helt fremme. Han avslører også at det var Dario Cologna som ødela staven hans.

– Etter det forsøkte noen å kaste en stav til meg og jeg forsøkte å ta i mot. Det klarte jeg ikke og da gikk jeg jo ute på flaten der, sier Tønseth.

Dermed ble en litt roligere tur inn mot målområdet.

– Jeg hadde håpet å kjempe mot slutten, men akkurat nå er det viktigste i touren av Martin kommer seg frem, sier Tønseth.