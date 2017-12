LILLEHAMMER (VG) Langrennsdamene har mobilforbud når de spiser. Det er uaktuelt for herrene – selv om Emil Iversen (26) lurer på om mobilbruk førte til at han ble dumpet.

Heidi Weng syns det er litt mye telefonbruk blant langrennsløperne. Damene har tatt grep.

– Vi jentene får ikke lov å ha med telefonen til matbordet. Det er en grei regel. Man blir mer sosial og det er koseligere, sier Weng til VG.

Trønderduoen Emil Iversen og Niklas Dyrhaug forteller at det er uaktuelt å gjøre som damene. Selv om Iversen kjapt korrigerer seg selv.

– Jeg ble jo dumpet av hun ene der for to år siden, så hva skal jeg si, sier Iversen.

– Var det på grunn av mobilen? sier Dyrhaug og drar på smilebåndet.

– Kanskje det var det? Kanskje jeg bør legge den fra meg, sier Iversen, som tidligere var kjæreste med landslagskollega Heidi Weng.

Northug er tilbake



Lørdag er det verdenscupsprint i Lillehammer. Petter Northug er tilbake. Han hadde mobilen godt plassert i hånden da han møtte pressen fredag ettermiddag. Weng forteller at han er veldig opptatt av telefonen.

– Petter er ganske stille og rolig. Når han ikke ser på mobilen sin, så er det alltid noe artig på lager. Men det går mest i å sitte med telefonen og ikke være så sosial, sier Weng.

Heidi Weng forteller hvorfor langrennsdamene legger fra seg mobiltelefonen:

Dyrhaug rangerer hvem som er mest avhengig av mobiltelefonen på herrelaget: Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Finn Hågen Krogh, før han setter seg selv på 4. plass.

– Det viser seg at det er en stor myte at damer er flinke til å gjøre to ting samtidig, for vi klarer oss godt selv om vi sitter med mobilen på matsalen, sier Dyrhaug.

Iversen ble nummer fem på sprinten i Finland forrige helg, da Klæbo knuste alle.

– Telefonen er livet mitt. Iphone er det eneste jeg har i livet. Nå har jeg fått den nye, da fikk jeg meg en oppsving i livet, sier Iversen og ler.

Redd for å gå glipp av noe



Astrid Uhrenholdt Jacobsen hyller alle fordelene med mobilnekt.

– Det høres veldig strengt ut med nekt og forbud og sånn, men det er et fantastisk tiltak som jeg tror kunne vært like vellykket på mange andre arenaer enn bare hos oss. Man er mer tilstede og blir mer interessert i andre mennesker når mobilen ikke er der, sier Jacobsen.

Ragnhild Haga tok sin første verdenscupseier i Finland forrige helg.

– Det gjør at vi er mer sosiale og tilstede der og da. Det er noe jeg tar med meg på familiemiddager og når jeg møter venner og, jeg legger telefonen i jakka i gangen, sier Haga.

– Hvorfor tror du guttene ikke vil ha mobilnekt?

–De er vel redd for å gå glipp av noe da, svarer Haga.