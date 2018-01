OBERSTDORF (VG) FIS-sjef Jürg Capol tar Tour de ski-kritikken og stjernenes forfall med knusende ro.

For i tur og orden har norske og svenske stjerner droppet touren denne OL-sesongen (se faktaboks). Utøverne og lederne i Norge og Sverige har blitt kritisert for at profilene blir hjemme – eller reiser hjem underveis. VG-kommentator Leif Welhaven har kalt årets utgave av Tour de Ski for en parodi.

Klæbo-eksemplet



Men markedsdirektøren i det internasjonale skiforbundet understreker at det finnes interesse for langrenn og at det eksisterer markeder utenfor Norden også.

Profilene som droppet Tour de Ski: Norge: Petter Northug (ikke tatt ut), Johannes Høsflot Klæbo, Marit Bjørgen, Ragnhild Haga. Har brutt: Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Kan bryte: Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg.

Sverige: Charlotte Kalla, Stina Nilsson, Hanna Falk, Ida Ingemarsdotter. Ble syk før avreise: Emil Jönsson.

At det endte med stor spenning i herreklassen, med sveitsisk, russisk, canadisk og kasakhstansk blant de fem beste i sammendraget i herreklassen – foran både Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund - gledet Capol. Han forsøker å illustrere situasjonen slik:

– Du kan gå på jernbanestasjonen i Zürich i Sveits og spørre folk hvem Johannes Klæbo er. 99 prosent vet ikke hvem Klæbo er, mens 50 prosent vil svare at de kjenner konseptet Tour de Ski, innleder Capol overfor VG.

– Tour de Ski er litt som Tour de France nå. Mange vet hva det er, men vet ikke hvem som vant i fjor. For meg er det konkurransemodellen som er viktigst. De som er med, de er med - og kan tjene godt på dette. Og går du skirenn, så blir du sterk fysisk, men også mentalt. Vi skal tenke hvordan vi kan foredle dette. Det som er viktigst er modellen Tour de Ski og ikke hvem som deltar mot slutten, mener Capol.

– Er du helt sikker på det?

– Ja, jeg er sikker. I Norge føles det kanskje annerledes, men jeg kan ikke sammenligne Norge med hva resten av verden tenker, sier han.

– Dumt for touren



I kvinneklassen er det Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng som troner øverst når Tour de Ski-sirkuset flytter seg videre fra tre konkurranser i sveitsiske Lenzerheide til Oberstdorf.

Østberg har sagt at hun torsdag tar en vurdering på om hun skal fortsette. Da gjenstår det bare to etapper i Val di Fiemme.

Å fullføre Tour de Ski er ikke nødvendigvis den beste oppladningen til OL, mener hun. Dermed kan nok en profil hoppe av underveis. Mandag gjorde Astrid Uhrenholdt Jacobsen nettopp det.

– Sånn blir det i en OL-sesong. Det er dumt for touren og sporten. Jeg kjenner litt på det. Men vi må ta de avgjørelsene som er best for oss, sier tour-leder Østberg.

Capol tror ikke på Østberg når hun sier hun vil droppe ut. «De er med så lenge de kan vinne», sier sveitseren og smiler.

Uansett er han glad for at andre nasjoner enn Norge hevder seg.

– For meg er det viktigste at konkurransemodellen fungerer. Om det har vært bra eller ikke avhenger ikke av enkeltutøvere fra Norge. Vi må se helheten og det litt større bildet, sier Capol.

