Finansavisen: Northug mot dramatisk inntektsfall

Petter Northug (31) risikerer en skikkelig inntektssmell etter OL-sesongen hvis han ikke plutselig skulle finne tilbake til VM-gullformen for snart tre år siden.

Det skriver Finansavisen i sin fredagsutgave, under tittelen «Spår millionsvikt for Northug».

Det er forskjellige eksperter med tilknytning til ski og langrennssporten som spår, samt personer som etter alt å dømme har gode kunnskaper om sponsormekanismer og omdømme.

– Petter Northug er den langrennsløperen i verden som er best betalt. Men det forutsetter at han leverer sportslig, hvilket han har gjort med unntak av OL i Sotsji. Han er avhengig av å levere på et ekstremt nivå for å opprettholde verdien på avtalene, sier tidligere Swix-sjef Ulf Bjerknes til Finansavisen.

Manageren: Ingen kommentar

Ifølge avisen sto han i ligningen for 2016 oppført med 5,7 millioner i inntekt og 14 millioner i formue. Fortsetter han å «prestere» slik han gjør for øyeblikket, vil i alle fall inntekten snart vise en kraftig svikt.

Petter Northugs lukrative sponsoravtale med Coop løper ut etter OL. Det samme gjør Bj-avtalen og trolig de fleste andre utstyrsavtalene som gjerne løper ut etter OL-sesonger, skriver Finansavisen.

Den har konfrontert Northugs manager Are Sørum Langås med sakens innhold. Manageren svarer i en SMS: «Noen avtaler reforhandles hvert år, mens andre løper over flere år. Utover det har jeg ingen kommentar.»

– Hvis Northugs sportslige resultater faller, vil verdien falle for utstyrsprodusentene. Northug må ha et OL på nivå med VM 2015 for å opprettholde sine økonomiske avtaler, sier tidligere Swix-sjef Ulf Bjerknes.

Bjerknes hevder at han har kjennskap til nivåene, uten å ville røpe detaljer.

Ikke som Dæhlie

– Selv om Northug har kred for sin kamp mot Skiforbundet vil det uten ekstremt gode resultater bli marginalt med sponsorpenger – særlig når du har en god Johannes Høsflot Klæbo som vil bli priset beinhardt til våren, sier Bjerknes.

Bjerknes mener Petter Northug «vil få problemer med å kommersialisere» Northug-navnet som merkevare slik Bjørn Dæhlie, Kari Traa og Lasse Kjus har gjort. Han mener Northugs tilknytning til Coop er et klart handikap.

Odd-Bjørn Hjelmeset, tidligere langrenns -og sponsortopp (Bama), tror også verdien på Northug vil forringes med svake resultater.

Finansavisen har også kontaktet Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania:

– Hvis han ikke er på pallen etter løp vil verdien falle dramatisk. Alt har sin tid, og mye tyder på at han er i ferd med å gå ut av livssyklusen, sier rektoren.