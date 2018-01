Falla overlegen i uværet - så ble rennet avlyst

OBERSTDORF (VG) Maiken Caspersen Falla var best i prologen onsdag, men resultatet blir strøket og konkurransen er avlyst.

Falla var raskest av alle i det ufyselige været – som førte til jurymøter før start. Men bare minuttet før herrene skulle starte på sin prolog så ble onsdagens Tour de Ski-etappe avlyst på grunn av livsfarlige forhold.

Trær blåste rett og slett over ende og over langrennssporet.

– Livsfarlig, sa Vidar Løfshus på NRK.

Jessica Diggins var nærmest, to og et halvt sekund bak.

Mari Eide og Heidi Weng gikk gode prologer og var begge inne topp ti.

– Jeg tror jeg aldri har vært med på noe sånt. Det var nok litt flaks eller uflaks med vinden i dag. Jeg tror jeg var heldig med vinden, sier Eide til NRK.

HINDERLØYPE: Sprinten i Oberstdorf ble avlyst på grunn av regn, vind, lyn og torden onsdag. Foto: Goran Bohlin , VG

Ingvild Flugstad Østberg hadde ifølge NRKs Fredrik Aukland opplyst om svært utfordrende forhold, men at hun var positiv før sprintfinalene.

Reklameskilt løsnet fra gjerdene og flere av løperne slet voldsomt.

– Det er ikke rettferdige forhold, det kan vi si med en gang, kommenterte NRKs Jann Post.



To norske røk ut

Ned til Flugstad Østberg på 22. plass skilte det over 13 sekunder, dermed gikk hun trygt videre. Tiril Udnes Weng fulgte like bak Østberg, mens Silje Øyre Slind kom inn like foran.

Sterke løpere som Anna Haag, Nicole Fessel, og Kathrine Harsem var godt over 20 sekunder bak.

Harsem røk ut. Det samme gjorde Anne Kjersti Kalvaa. Tour-firer Krista Pärmäkoski gikk videre med et nødskrik, mens tour-femmer Sadie Bjornsen røk ut. Men resultatene blir altså strøket.

– Det var galskap. Jeg møtte et vindkast i motbakken og klarte ikke å bevege meg, sier Bjornsen til NRK, som aldri hadde opplevd lignende.

Torsdag er det nytt renn i Oberstdorf, om været tillater det.

Topp ti før sprinten:

1. Ingvild Flugstad Østberg

2. Heidi Weng + 32,8

3. Jessica Diggins + 1:26.9

4. Krista Pärmäkoski + 2:00.9

5. Sadie Bjornsen + 2:01.2

6. Kerttu Niskanen + 2:01.6

7. Astrid Uhrenholdt Jacobsen + 2:14.6

8. Nicole Fessel + 2:15.3

9. Petra Novakova + 2:16.0

10. Sandra Ringwald + 2:26.3

