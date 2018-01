OBERSTDORF (VG) Onsdagens sprintøvelse ble avlyst på grunn av været. Nå skal torsdagens fellestart gå i en lettere løype, og da vil Maiken Caspersen Falla gå etappen før hun reiser hjem fra Tour de Ski.

– Hun reiser hjem, uttalte Vidar Løfshus om Maiken Caspersen Falla etter at sprinten ble avlyst onsdag.

– Maiken var her for å ta mest mulig sprintpoeng. Det var ikke noe bra avgjørelse for henne sånn sett. Det var også mange andre som kunne tenkt å ha gått sprint, sier Løfshus til VG.

Tre timer senere har Falla gjort helomvending og går torsdagens etappe:

«Maiken Caspersen Falla går 10 km fri teknikk i Oberstdorf i morgen. Siden løypeprofilen ble endret og dagens sprint ble kansellert, ønsker hun å gå ett løp til i touren før hun reiser hjem», skriver Norges Skiforbund i en pressemelding.

Sjekk det rykende ferske programmet fra Oberstdorf.







Falla vant kvinneprologen i Oberstdorf. Men deretter ble hele rennet avlyst på grunn av en ufyselig uvær. Løfshus hevder Falla ikke var for skuffet over avgjørelsen.

Kathrine Harsem og Mari Eide reiser hjem nå for «å ta best mulig vare på luftveiene før kommende konkurranser».

Mandag reiste Astrid Uhrenholdt Jacobsen til Oslo etter bare tre etapper. Det betyr at Silje Øyre Slind, Tiril Udnes Weng, Anne Kjersti Kalvaa, Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg er de gjenværende fra dametroppen.

Saken fortsetter under ekstremvær-reportasjen fra Tyskland.

Løfshus: Fordel Sundby



Løfshus mener imidlertid at programmet som nå opprettholdes er til fordel for flere norske. For eksempel Martin Johnsrud Sundby. «Vi har ikke i hvert fall ikke dårligere sjanser til å vinne sammenlagt», sier Løfshus.

– Vi har nå tre distanserenn igjen og god los på seieren i herreklassen.

Sundby er et drøyt minutt bak sammenlagtleder Dario Cologna. Men mellom Sundby på sjetteplass og Cologna på første, ligger «bjørnen fra Sibir, Sergej Ustjugov, på en andreplass.

Det skiller rundt 40 sekunder mellom russeren og Sundby. At sprinten utgår, er klar fordel Norge, mener Løfshus. Der er nemlig Ustjugov desidert best av de tre.

Lettere å fullføre



Han tror også Ingvild Flugstad er fornøyd med at sprinten ikke skal gå en annen dag og at programmet blir opprettholdt. Tour-lederen på damesiden har nemlig hele uken vurdert å reise hjem.

– Hun kommer til å fullføre og det blir lettere nå. Det hadde vært en tøff dag å komme seg gjennom sprinten, men nå er det mindre sjanser for at hun reiser ut av touren helt nedkjørt, sier Løfshus.

PS: Det gjenstår tre etapper av Tour de Ski. Torsdagens fellesstart i Oberstdorf, samme øvelse lørdag i Val di Fiemme og så jaktstart-klatringen opp monsterbakken Alpe Cermis.