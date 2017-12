Estil mener Northugs OL-sjanser er svekket

Tour de Ski-døren er så godt som lukket for Petter Northug (31). Det fratar ham syv sjanser til å overbevise landslagsledelsen om å gi ham en OL-plass.

– Jeg tror det blir vanskeligere for Northug å komme til OL nå. Tour de Ski hadde vært en glimrende mulighet for ham til å vise seg frem. Det er krav om å ha gode internasjonale plasseringer. I en Tour har du mange sjanser til å gjøre gode løp, sier Frode Estil til VG.

45-åringen har seks OL- og VM-gull. Han uttrykker i dette intervjuet med VG at han har forståelse for landslagsledelsens Tour de Ski-vraking av Northug, men at han samtidig skjønner 31-åringens frustrasjon.

– Skuffet

Etter at Martin Johnsrud Sundby onsdag fikk grønt lys til å gå konkurransene i Mellom-Europa, svinner håpet for førstereserve Northug hen. Landslagstrener Tor-Arne Hetland er klar på at de åtte uttatte utøverne alle er friske og at det må skje noe ekstraordinært om Northug skal få gå.

– Nå begynner Tour de Ski om få dager. Det første løpet er 30. desember. Per i dag er alle løperne friske og raske. Det blir de som går. Skulle det komme et forfall i siste liten, er Petter klar til å reise ned, sier Hetland til VG.

DISSE TOUR-LØPENE GÅR NORTHUG TROLIG GLIPP AV: 30.12: Sprint (fri) 31.12: 15 km (klassisk) 01.01: 15 km (fri) 03.01: Sprint (klassisk) 04.01: 15 km (fri) 06.01: 15 km (klassisk) 07.01. 9 km (fri)

Tour de Ski inneholder syv konkurranser fordelt på ni dager. Uteblivelsen av Northug har ikke bare fratatt ham muligheten til å vise seg frem, men også skapt ny diskusjon. Det forstår Estil, men han skjønner også Hetland og landslagssjef Vidar Løfshus avgjørelse.

– Northug har knapt gått skirenn denne sesongen. Jeg har forståelse for uttaket, selv om jeg skjønner at han er skuffet, sier Estil.

MERÅKER: Frode Estil sammen med Petter Northug etter en fotballkamp under Nattcup i regi av Meråker Videregående Skole i mars 2011. Foto: Øyvind Nordahl Næss , VG

Slik kan Northug komme til OL

Hvis det ikke kommer et sent forfall, må Northug endre sin opprinnelige OL-plan og i stedet prøve å kvalifisere seg til lekene gjennom Skandinavisk cup i Piteå (5.-7. januar), NM på Gåsbu (11.-14. januar) og verdenscupen i Planica (20.-21. januar).

Trener Stig Rune Kveen har tidligere uttalt at det er noe skikongen fra Mosvik ikke er komfortabel med.

Estil, som jobber som lærer på skigymnaset i Meråker, har likevel tro på at skolens tidligere elev kan hente frem det beste i seg og sikre seg en OL-billett helt på tampen.

– Han må vinne noen av de løpene der. Da blir det umulig å komme utenom ham. Det handler om å krumme nakken og gå fort på ski. Skal han ha medaljeambisjoner i OL, må han gå fort i den type løp. Det er vanskelig å trylle frem en form hvis du overhodet ikke har vært på skuddhold i forsesongen, forteller Estil.



– Nå må Northug trolig legge om på den opprinnelige OL-planen. Hvordan påvirker det en langrennsløper?

– Sånn er det å være idrettsutøver. Du må hele tiden justere planer. De færreste har sesonger hvor alt går på skinner. Det er en del av en toppidrettsutøvers liv å gjøre løpende vurderinger, selv om det i hans ideelle verden hadde passet bra med Tour de Ski, sier Estil før han legger til:

– Jeg tror det er et håp for at vi ser Northug i OL, men sjansene hadde vært større om han hadde gått Tour de Ski.

PS: Onsdag kveld opplyste trener Stig Rune Kveen at Northugs formutvikling er bra og at han inntil videre forholder seg til at han er førstereserve til Tour de Ski.