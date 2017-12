EPO-tatt russer bekrefter OL-dom: – Jeg har anket

DAVOS (VG) Russiske Natalia Matveeva (31), Sergej Ustjugov (25) og Aleksander Bolsjunov (20) forbereder seg alle til OL.

– Det er advokater som jobber med saken. Nå venter jeg på hva CAS sier. Jeg har anket dommen, forteller Matveeva og bekrefter at hun er én av 22 bannlyste russere.

Den tidligere EPO-tatte 31-åringen, profilen Sergej Ustjugov og talentet Aleksander Bolsjunov sier alle at de trener for OL. Det til tross for at IOC har utestengt Russlands olympiske komité fra mesterskapet.

I dommen fra IOC åpnes det imidlertid for at utøvere kan delta under nøytralt flagg. Det er håpet de russiske langrennsstjernene klamrer seg til.

– Gjør en ærlig jobb

Det skal imidlertid mye til for at Matveeva får gjennomslag for anken til Idrettens voldgiftsrett (CAS). Grunnen er rullebladet som en tidligere dopingtatt EPO-bruker i forbindelse med prøve-OL i 2009.

For Ustjugov er situasjonen annerledes. Han representerte Russland under OL i Sotsji i 2014, hvor nasjonen er dømt for å ha bedrevet statsorganisert doping både før, under og etter mesterskapet, men 25-åringen er aldri tatt med forbudte stoffer i kroppen. Han skal heller ikke stå på listen til varsleren Grigorij Rodtsjenkov. Det gjør det ikke utenkelig at Ustjugov får konkurrere i Sør-Korea i februar.

– Jeg trener mot OL og gjør en ærlig jobb, jobben jeg elsker, forteller Ustjugov via en engelsktalende tolk.

Krevende

Selv om russerne ikke er spesielt snakkesalige etter lørdagens sprint i Davos, legger ingen av dem skjul på at situasjonen er utfordrende.

– Det er veldig vanskelig å forberede seg til OL under disse omstendighetene, sier Ustjugov.



– Føler du at du fortjener å reise til OL? spør VG den temposterke unggutten Bolsjunov, som ble nummer tre på lørdagens sprint – bak Johannes Høsflot Klæbo.

– Det ønsker jeg ikke å svare på. Jeg prøver å ikke tenke på det, sier 20-åringen, som trolig har størst mulighet for å bli klarert for OL av ITA.

Det er forkortelsen på det uavhengige panelet som skal avgjøre hver enkelt russers skjebne. Svaret håper alle russerne å få så fort som mulig.

