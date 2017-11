SJUSJØEN (VG) Emil Hegle Svendsen (32) var en lettet mann etter helgens skiskytteråpning på Sjusjøen.

Trønderen var usikker på både form, ferdigheter og hvor han sto da han kom til sesongstarten på Sjusjøen. Svaret skremte ham:

En 46. plass på lørdagens sprint. Fire bom og 2.20 minutter bak mannen han hadde tenkt å utfordre denne sesongen, Martin Fourcade.

– Det var tungt å svelge den «kamelen», og det ville ha vært kjipt å dra herfra etter å ha fått den i trynet, innrømmer Svendsen og sikter til en treffprosent på 60 på en sprint.

Han slapp det. For søndag var Emil Hegle Svendsen med i toppen igjen på fellesstarten. 18 av 20 treff ble én bom for mye til å klare pallen, men «super-Svendsen» begynner å ligne seg selv.

– Fikk en oppreisning



– Det var hyggelig at jeg fikk en slags oppreisning. Det var egentlig et veldig bra løp. Nå må jeg bare få på plass det siste lille som gjør at du faktisk er god nok til å være med helt i toppen, sier Svendsen til VG.

Der har han tenkt å være allerede fra «start» når verdenscupen innledes i svenske Östersund om to uker.

– Var du usikker på det du har gjort i forkant?

– Jeg har jo visst at det jeg har gjort er bra og riktig, men du vet jo aldri om du får til det siste lille. Det er jo et lite spenningsmoment. Da er det en lettelse å få det på plass.

En svært lettet Svendsen kan dermed forberede seg i ro og mak. Han har fått de svarene han håpet på. Nå kan han slippe opp på treningsmengden la formen komme.

– I mitt hode er det meste av treningsmengden gjort unna. Det verste er over. De mange samlingene og den kjedelige jobben som må gjøres er gjort. Nå begynner moro. Nå handler det om å gå seg i form og bruke hvileperiodene godt. Det skal bli gøy å gå renn og se hvor man står.