Ekspertene uenige om utlendings-boomen i norsk hockey

Espen «Shampo» Knutsen (45) er ikke enig med Ole Eskild Dahlstrøm (47) om at utlendings–boomen i norsk ishockey er i ferd med å spore av. Landslagssjef Petter Thoresen (56) etterlyser «magemål».

– Klubbene bør vise magemål. De må ha råd til dem. Det må være kvalitetsspillere og rollefigurer, som går foran med godt eksempel. Og vi må ha norske spillere i den norske ligaen, sier Petter Thoresen – med trykk på «må».

– Det er mye positivt med utlendinger. Men det er kanskje liten vits å ha ni på utlending-listen, når man bare kan bruke syv, tilføyer Stavanger Oilers tidligere gulltrener.

– Jeg er ikke glad i utviklingen, sier TV 2-ekspertkommentator Ole Eskild Dahlstrøm til VG.

Den tidligere landslags og Storhamar-stjernespilleren mener at «overforbruket» av utenlandske spillere «tar drepen» på rekrutteringen av unge norske spillere til Getligaens 10 lag.

– Jeg vil ikke kritisere noen for at de vil vinne. Det er slik idretten er blitt. Hvis vi hadde hatt penger, ville jeg gjort det samme selv, sier Vålerengas sportssjef Espen Knutsen.

Getligaens suverene serieleder Storhamar fikk sesongens åttende utlending spilleklar – backen Kenney Morrison (25) fra Canada – foran serierunden torsdag.

Oilers: Tre nye utlendinger

Hamar-klubbens motstander, regjerende dobbeltmester Stavanger Oilers, har hatt totalt åtte utlendinger på lønningslisten denne sesongen.

I et intervju med Stavanger Aftenblad røper klubbens styreleder Tore Christiansen at eierne vil bla opp mellom en og tre millioner for å hente to-tre til «i løpet av januar» for å kare seg opp fra 6. plassen – 38 poeng bak Storhamar – og være rustet for suksess i NM-sluttspillet.

Asker-klubben Frisk, forrige sesongs NM-finalist, har også benyttet åtte utenlandske spillere, mens bunnlaget Kongsvinger har et par håndfuller i lagoppstillingene i løpet av sesongen.

Klubbene er overens om at de kan stille til kamp med syv utenlandske spillere. Slik situasjonen er nå, vil noen av klubbenes ikke-norske spillere få betalt for å se kampene fra tribuneplass. Utlendings-boomen setter avtrykk flere steder. Bare tre nordmenn er inne på topp 20-listen over toppseriens beste målpoengjegere.

17 er ikke oppfostret i norske klubber.

– Racet er i gang, og det virker ikke å være noen restriksjoner. Det kan hende at noen må sette bremsene på nå. En, to og tre utlendinger på tribunen. Det har ikke norsk ishockey råd til. Med tanke på landslaget, er det neppe dette vi har lyst på, sier Ole Eskild Dahlstrøm.

Shampo: Verdifulle utlendinger

Han mener det må innføres restriksjoner på antall transfer-kort til hver klubb, og at klubbene straks bør bli enige om å kutte fra syv til seks utenlandske spillere – for å gi unge norske spillere sjansen til å fungere som mer enn «vannbærere» i Getligaen.

Ole Eskild Dahlstrøm minner om at Norges U20-landslag nylig rykket opp til nivå to internasjonalt, etter straffeslag.

Espen Knutsen har hentet tre utenlandske spillere siden sesongen startet og har totalt seks i stallen. Sistemann, Simon Mattson (24) fra svenske BIK Karlskoga (liganivå to), debuterte torsdag mot Lillehammer (3-6), som har syv utlendinger.

– Høyeste prioritet er å få et godt U20-lag, slik at vi kan få frem unge spillere fra egne rekker. Drømmen er et A-lag med 20 Vålerenga-spillere. Men vi har for få unge spillere, og de er ikke gode nok, sier Espen «Shampo» Knutsen – som debuterte i den norske toppserien som 16-åring.

Han tror imidlertid ikke at «for mange» utlendinger på sikt vil føre til lavere publikumsoppslutning. «Shampo» mener at «folk vil se» Storhamars Kodie Curran og Christian Larrivée (kanadisk, men regnes som norsk etter ni sesonger i klubben), og peker på fotball med for eksempel Chelsea – «med bare utlendinger».

Krever nettokontrakter

Han er i tvil om Getligaen ville holdt samme gode nivå som nå med færre utenlandske spillere; ned til seks ville ikke gjort noen forskjell, mens en reduksjon til fem ville medført at klubbene måtte ha hentet enda bedre (og dyrere) utlendinger.

Sjur Rakstad Larsen er ansvarlig for å hente nye spillere til Storhamar, som vel å merke ikke har vunnet «noe» på 10 år. Han hevder, i motsetning til Ole Eskild Dahlstrøm, at Storhamar har gitt hjemmeavlede spillere sjansen til å spille seg inn i toppserielaget. Årsaken til Kenney Morrisons inntreden er ønsket om å avlaste backene (og utlendingene) Curran og Jimmy Andersson med hensyn til spilletid.

Sjur Rakstad Larsen sier at Storhamar hadde Stefan Espeland som førstevalg.

Men Norges landslagsback gikk i stedet til østerrikske Klagenfurter etter 19 kamper for finske Ilves. Hamar-klubbens innkjøpssjef forteller at det ofte er billigere å hente en utenlandsk spillere fremfor «en norsk unggutt»: Utlendingene krever nettokontrakter. Det vil si at klubben betaler skatt for dem. Den er 15 prosent hvis spilleren oppholder seg under seks måneder i Norge.

Sjur Rakstad er imidlertid ganske sikker på at Storhamar vil ha færre utledninger i stallen neste sesong.

– Det er ikke til å legge skjul på at vi har lyst til å vinne. Publikumet vårt stilte opp da det ikke gikk så bra, men vi er redd for at luften skal gå ut av det hvis det ikke gjør det nå, sier Sjur Rakstad Larsen.

Storhamar er også Getligaens publikumsvinner, med 4476 tilskuere i snitt etter 15 seriekamper i hjemmearenaen CC Amfi. Tilskuerne har sviktet Stavanger etter sesongens sportslige nedtur. Oilers hjemmesnitt i DnB Arena er 3656 tilskuere.