Ekspertene tviler på Northugs form etter «retrett» og utsettelser

BEITOSTØLEN (VG) Petter Northug (31) droppet et renn i Sverige sist helg og har utsatt ankomsten til den nasjonale langrennsåpningen to ganger. Det er ikke noe godt signal, mener NRKs ekspertkorps.

Fredrik Aukland sier han har fått gode rapporter på Northug. Han har trent bra – også under det seneste høydeoppholdet i oktober, slår han fast innledningsvis.

– Men det at han valgte å stå over i Sverige er i hvert fall noe jeg setter spørsmålstegn ved. Han reiser dit, men velger en retrett. Han burde kanskje gått et renn der for å få en gjennomkjøring, fordi Beitostølen er viktig. Mange kan si det er lurt å stå over, men det er ikke noe styrketegn, sier NRKs ekspert.

ENGASJERTE: Fredrik Aukland (venstre), Torgeir Bjørn (midten) og Jann Post (høyre) kunne by på den ene kvalifiserte ekspertanalysen etter den andre under presstreffet på Beitostølen onsdag. Foto: Gøran Bohlin , VG

Utsatt og utsatt



Valget om å droppe rennet i Bruksvallarna lørdag for fem dager siden handlet ifølge trener Stig Rune Kveen om at «Petter ikke ville blåse ut, men vente til denne helgen». Lagkompis i teamet, Chris Jespersen, kunne melde at «det har gått opp og ned» siden de to ankom Norge etter et måned langt høydeopphold.

Landslagssjef Vidar Løfshus forteller nå VG at han snakket med trener Kveen på mandag. Da skal Northug ha følt seg bra etter en joggetur. Men 31-åringen kom aldri til Beitostølen som planlagt tirsdag for to dager siden. I stedet har ankomsten latt vente på seg.

Nå er Northug ventet torsdag – bare en dag før aller første konkurranse med 15 kilometer klassisk.

Kan ikke være langt unna



VG forsøkte å komme i kontakt med Northugs trener onsdag uten hell. Overfor Adresseavisen avviser Kveen at det ligger noe dramatikk bak utsettelsene.

Jann Post påpeker i likhet med sin kollega at Northugs høst har vært god. Men han lurer like mye på hva som har skjedd idet Northug kom hjem. Northug skal ha reist til Gran Canaria for å slappe av etter høydeoppholdet. Deretter gikk ferden til Sverige forrige uke.

– Jeg er usikker på hva som har skjedd når han kom hjem. Om han føler seg like bra som for noen uker siden. Det er klart han her må vise at han er i nærheten av å kunne kjempe med de beste kapasitetsmessig og gå solide renn uten å være i toppform. Han trenger ikke vinne, ikke havne pallen, men tidsmessig ikke være langt unna, sier Post.

– Ligger på grensen

– Northug vil normalt gå alt av konkurranser til og med Tour de Ski. Ser det ut til at han får det?

– Jeg er usikker slik det er nå, sier Torgeir Bjørn.

– Han har vært sterk i høst. Men første svakhetstegn kom nå etter siste høydeopphold. Jeg tror det betyr at han ligger helt på grensen til å takle det harde opplegget. Han har vært i slike situasjoner før. De fleste gangene har han kommet godt ut av det, sier han.

Bjørn tror nå det spøker for at Northug kvalifiserer seg til første verdenscuphelg om åtte dager i Kuusamo. Landslagstrener Tor-Arne Hetland fastholder overfor VG at kravet om en pallplass under den nasjonale langrennsåpningen står, dersom Northug vil til Finland.

Pål Golberg, Emil Iversen, Finn Hågen Krogh, Martin Johnsrud Sundby og Johannes Høsflot Klæbo er alle forhåndsuttatt til minitouren. Det betyr at det er fem plasser igjen på Norges kvote på totalt ti.

– Men han vil ha god mulighet til å hente seg inn etter det. Hvis det er sånn han sliter i helgen, ikke får gått i Kuusamo, da vil han hente seg inn i løpet av desember og får gå Tour de Ski. Det siste er jo viktig for hans mesterskapsform.