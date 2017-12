Ekspertene om Northugs OL-sjanser: – Løpet ser kjørt ut

40 dager før OL starter tviler ekspertene på at Petter Northug (31) kommer i slag, men de er forsiktig med å avskrive trønderen.

– Han får jo ikke gå touren, så da er løpet kjørt ser det ut til. Jeg tror han burde vært tatt ut til det første løpet i Kuusamo. Da hadde vi fått svarene med en gang i stedet for alt styret som har vært rundt Northug frem til nå, sier Anette Bøe, VM-vinner fra Oslo i 1982 blant annet.

Bøe var svært kritisk da Northug ble utelatt fra den første verdenscup-troppen for sesongen. 31-åringen selv fikk en knekk i motivasjonen etter vrakingen.

– Nå er jeg ikke så positiv som jeg var. Jeg skulle gjerne vært det for Petter er Petter og betyr masse for langrennet, men når han ikke kan gå fort er det bra vi har mange andre som klarer det, sier Bøe, dobbelt verdensmester i 1985.

Northug er vraket fra Tour de Ski som starter lørdag. Det er bare gode løp i Skandinavisk cup på Piteå, ski-NM og verdenscup i Planica som kan redde skiessets OL-plass.

– Hvis han er motivert og godt nok trent er det mulig å komme i form. Skiforbundet og trenerne hans vet hvor han står fysisk. Vi andre kan bare synse. De fleste heier på Petter Northug, men de løpene han har gått til nå har ikke vært i nærheten, sier Bøe.

31-åringen har ingen resultater å vise til denne vinteren. Tidligere lagkamerat Frode Estil var også pessimistisk på den gamle lagkameratens vegne tidligere i romjulen.

– Håpet er ikke ute, selv om det ikke ser så bra ut. Han må bare bevise at han går fort. Det sies at han har muligheter. Vi får krysse fingrene og håpe. Jeg håper virkelig han blir med. Han har bevist mange ganger at han er best når det gjelder, sier Hilde Gjermundshaug Pedersen, tidligere verdensmester, til VG.

Northug ble omstridt vraket fra OL i 2006, men i 2010 tok han to OL-gull.

– Det er vanskelig å si. Jeg slutter aldri å tro på Petter. Alle andre løpere i hele skihistorien ville jeg nok avskrevet utenom Thomas Alsgaard, som kanskje kunne trylle med formen. Jeg klarer ikke å avskrive Northug, men det ser litt mørkt ut, sier Petter Skinstad, selv aktiv skiløper og NRK-ekspert.

– Sprint er der han har størst sjanser per dags dato. Til sprinten i OL er det vel bare Klæbo som er hundreprosent klar, mener Skinstad.

Han har selv trent med Northug i oppkjøringen til årets sesong.

– Det er for tidlig å kalle det en krise og avskrive han. Er mangel på overskudd eller sykdom problemet, får han gjort veldig mye på 40 dager. Da kan det gå fra gråstein til gull, sier Skinstad.

Men…

– Er han for dårlig forberedt, noe jeg ikke tror i grunn, er det begrenset hvor mye bedre du blir på 40 dager.

