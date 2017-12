Denne lappen skal sørge for at Kule-Hedvig (22) vinner OL-gull i 2018

ULLEVAAL (VG) Hver eneste morgen sier kulekjører Hedvig Wessel (22) følgende setning til seg selv: «Mitt mål er å vinne OL-gull i Korea 11. februar, og i dag er den viktigste dagen».

Det skal hjelpe henne med å holde seg skjerpet og fokusert hver eneste dag fram til lekene starter.

Omtrent det samme står skrevet på en lapp hun har hengende på speilet på badet: «Jeg skal vinne OL i Korea 11. februar», sammen med et smilefjes.

– Smileyen står der fordi det er viktig for meg å være glad, og føle glede med det jeg gjør. Det minner meg på hvorfor jeg gjør dette, at jeg digger å stå på ski, og at det skal ta meg dit jeg vil. Det er det som gjør at jeg greier å trene hardt hver dag og holde fokus, sier Wessel til VG.

MOTIVASJON: Denne lappen henger hjemme hos kulekjører Hedvig Wessel. Foto: Privat

Sesongen er for alvor i gang for kulekjøreren, en sesong hun håper skal ende slik hun har skrevet på lappen hjemme.

– Det er ikke alltid jeg registerer lappen like nøye, men meningen går inn likevel. Dessuten har jeg tegnet OL-ringene og rammet dem inn på skrivebordet, sier Wessel og ler. Når hun er ute på reise, tar hun med seg en liten blokk slik at hun kan skrive lapper samme hvor hun er i verden.

Etablert i verdenstoppen



Wessel var Norges yngste olympier under OL i Sotsji i 2014. Da røk hun ut i kvalifiseringen. Nå, fire år senere, har hun tatt store steg.

I mars 2016 tok hun sin første pallplass i verdenscupen, og forrige vinter begynte hun for alvor å hanke inn topp ti-plasseringer. Hun kjørte godt nok til å få fire superfinaler.

– Jeg fikk smakt litt på å være der oppe. Det er der jeg føler jeg skal være, og vil være. Det er jo ikke noe hokus pokus, jeg må bare sette runet mitt. Jeg har blitt mer stabil nå, sier hun.

Der de fleste jentene som kjører verdenscup i kulekjøring tar en 360 på første hopp, etterfulgt av en backflip på det neste, åpner Wessel med backflip og følger på med frontflip på hopp nummer to. Det gir uttelling.

– Det har vært flere konkurranser nå hvor jeg har vært høyest på poeng. At jeg gjør litt annet enn de andre jentene gir mer poeng når jeg setter det, sier hun.

Wessel har testet OL-bakken, og er strålende fornøyd.

– Den var kjempebra, jeg liker den veldig godt. Jeg kjørte veldig bra på trening der, selv om det ikke gikk like bra i konkurransen, sier 22-åringen som endte på 17. plass.

– Jeg gleder meg sjukt til å komme dit, og se hvordan snøforholdene er.

Savner TV-dekning



Wessel blir betegnet som et medaljehåp i OL, og kommer ikke unna å bli sammenlignet med Kari Traa. Traa vant OL-gull i 2002, men etter at hun ga seg ble det stille i kulekjøringsnorge.

Helt fram til nå. Men det Wessel presterer gjennom vinteren, er likevel ikke å se på norske TV-skjermer. Det er en smule frustrerende.

– Etter Kari var det jo ingen, og da skjønner jeg at interessen dør. Det sendes jo ikke verdenscup når ingen norske er med. Men nå har vi det, sier hun.

– Vi er tre som skal kjøre verdenscup i år, alle har medaljemuligheter. Jeg blir litt irritert når det går U 16-fotball på TV, men ikke vår verdenscup, selv om vi er på pallplass.