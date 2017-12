DAVOS (VG) Langrennsikonet Bjørn Dæhlie (50) mener verden aldri har sett en utøver som Johannes Høsflot Klæbo. Selv sliter 21-åringen med å forklare sin historiske suksess.

– Jeg har aldri sett noen som Klæbo før. Han er så lett og fin i kroppen. Han har en eksplosivitet som er unik. Det er utrolig moro, sier Dæhlie til VG.

Etter at Norges nye superstjerne skrev historie på skistadionet i Davos, sto Dæhlie klar til å gratulere ham. I møte med VG og andre journalister etter å ha passert målstreken først for sjette gang på rad i verdenscupen, er 21-åringen tydelig stolt.

– Det har gått på skinner i tre uker nå. Jeg prøver å gjøre ting riktig hver helg, være smart og koble nok av i ukedagene. Det føler jeg har bidratt til suksessen. Jeg må bare fortsette med det, forteller Klæbo til VG.

Like før Klæbos seier, ble Maiken Caspersen Falla nummer to på damenes sprint:

Ustoppelig

Mens eldre konkurrenter har gjennomført treningsopphold på steder som Seiser Alm og Livigno i flere år, har Klæbo liten erfaring med høyden. Derfor valgte han en helt annen strategi enn lagkameratene som ankom Davos allerede mandag.

21-åringen satte sine to lynraske bein i den sveitsiske vintersportsbyen først et par timer før start.

– Jeg var usikker på hvordan det skulle gå. Jeg åpnet nok for hardt i prologen. Det gjorde at jeg kjente at jeg var fryktelig stiv på den andre runden, men etterpå så løsnet det, fortelle han.

– Hvordan forklarer du at du herjer med samtlige konkurrenter i dette sirkuset?



– Jeg vet ikke. Det er vanskelig å forklare det. Jeg prøver bare å nullstille meg foran hver helg og tenke at det er et nytt skirenn med nye muligheter. Det er liksom den eneste måten jeg kan klare å holde fokus på det jeg skal gjøre, sier Klæbo etter sprintseieren hvor han knuste italienske Federico Pellegrino og russiske Aleksander Bolsjunov i finalen.



NY SEIER: Federico Pellegrino hadde ingen mulighet mot Høsflot Klæbo. Det hadde heller ikke Bolsjunov. Foto: AP/Scanpix

– Helt vanvittig



Under rennet i Davos omtalte speaker Klæbo som «der neue wonderboy für Norwegen», mens det gikk et sus gjennom publikum hver gang 21-åringen fra Byåsen entret stadionområdet.

Også Dæhlie har fått merke på kroppen at langrennssportens nye attraksjon er helt spesiell.

– Det skaper en enorm interesse og oppmerksomhet, også utenfor Norge. Det er en «Northug-effekt» over ham. Nå som Northug har mistet formen, passer det perfekt at Klæbo har kommet frem, sier Dæhlie, som selv har vunnet 17 OL- og VM-gull.

– Hvordan vurderer du prestasjonene hans i en alder av 21 år?

– Det er helt vanvittig. Det verste er at han har de fem beste årene foran seg. Fra 21 til 26, det var mine beste år. Gutten er jo ikke helt utviklet enda, minner Dæhlie om og smiler.

Syns synd på pappaen

Mens VG prater med Klæbo filmes han av ulike TV-kanaler. Både norske og utenlandske. Klint inntil et langt gjerde står flere titalls fans og skriker navnet hans.

Statusen er enorm.

– Jeg klarer ikke helt å tenke over det før jeg tar juleferie. Da tror jeg det vil synke litt mer inn, forteller han om det eskalerende trykket fra omgivelsene.

Pågangen, som landslagssjef Vidar Løfshus har betegnet som «kritisk stor», har fått Klæbo til å ansette faren Haakon i en egen rolle.

– Jeg har ikke dårlig samvittighet, men jeg syns litt synd på pappa. Telefonen hans går i ett for tiden, men det får han tåle, sier 21-åringen og gliser.

Han er heller ikke redd for å miste bakkekontakten.

– Når jeg kommer hjem, hjelper det ikke at jeg har vunnet noen skirenn når vi skal avgjøre hvem som skal ta ut av oppvaskmaskinen og måke snø. Jeg gjør vanlige ting som alle andre, sier kometen fra Byåsen.

PS: Klæbo forteller at det trolig vil bli tatt en avgjørelse om han skal gå i Toblach neste helg i løpet av lørdagskvelden. Det er heller ikke bestemt om 21-åringen skal være med i Tour de Ski eller ikke.