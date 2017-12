Bonsaksen brakk kjeven: Jeg er klar for OL

Landslagsveteran Alexander Bonsaksen (30) fryktet at han ville miste sitt tredje OL da han ble truffet i ansiktet av pucken som kom susende i hundre kilometer i timen etter et slagskudd fra en motstander.

– Jeg var innstilt på at OL hadde gått til helvete. En lagkamerat av meg var ute i tre måneder etter å ha opplevd det samme. Men nå ser det ut til at OL går helt fint. Jeg kan antakelig begynne å trene lett rett over helgen, sier Alexander Bonsaksen til VG fra sykesengen i Tyskland.

Det var i en seriekamp for klubblaget Iserlohn fredag det skjedde.

Leste du? Finsk hockeygull til nordmenn

100 km/t

Etter bare fem minutter skulle en spiller fra motstanderen Köln «klarere» pucken fra sin forsvarssone. Han skjøt, ved et såkalt slagskudd, pucken rett opp i Alexanders Bonsaksens kjeve fra rundt fem meters hold.

Alexander «Bonsa» Bonsaksen gikk rett i bakken.

TVERS AV: Pucken fra slagskuddet med en hastighet på rundt hundre kilometer i timen traff Alexander Bonsaksen bak til venstre i kjeven. Foto: Privat

– Det var et «vanlig» slagskudd. Hastigheten pleier å være rundt hundre kilometer. Den traff meg rett i trynet. Jeg fullførte kampen. Det var jo vondt. Jeg satt og pustet litt på spillerbenken, og fikk beskjed av legen vår om å lukke munnen. Etter fem minutter kunne jeg ikke åpne den, forteller Bonsaksen.

Hjernerystelse, utslåtte tenner, kutt? Nei, ingen av delene. Men han har fått operert inn en plate som skal holde den brekte kjeven på plass.

– De har tatt et nytt bilde av kjeven i dag. Alt er på plass, sier Alexander Bonsaksen.

Sterke smertestillende medikamenter gjør at han ikke kjenner ubehag. Masken over ansiktet stanser hevelse. Den fylles med kaldt vann. Alexander Bonsaksen beskriver innholdets lave temperatur som veldig behagelig.

Husker du? Gull-Silje til kjæresten: Har lyst på OL-gull

BEHOLDT TENNENE: Bildet fra legens PC-skjerm viser «platen» som er operert inn i Alexander Bonsakens munn, ved bruddet i kjeven hans. Foto: Privat

– Jævlig flaks

– Du har jo en kamerat (Mats Zuccarello) som ble utsatt for noe lignende, bortsett fra at slagskuddet han ble truffet av kom fra en lagkamerat. Makes you think, for å si det slik?

Bakgrunn: Zuccarello hadde hjerneblødning – Bonsaksen: Redd for varig mén

– Jeg hadde jo ganske flaks; jævlig flaks. Legen sa at jeg hadde tre alternativer: 1) Sette inn skruer med strikk, omtrent som «reggis» (tannregulering). Da ville munnen vært lukket i fem uker, og da hadde jeg ikke rukket OL, 2) Gjøre ingenting, og satse på at ingen ville komme nær haken min, forklarer Alexander Bonsaksen.

Bakgrunn: Operert for lyskeskade for halvannet år siden

Han valgte «inn med plate». Sannsynligvis innebærer det at han er klar for kamp om to uker. Vel å merke med en «bøyle» festet til hjelmen for å beskytte kjeven mot nye slag (skudd).

PS! Alexander Bonsaksen kan ikke spille for Norge i firenasjonersturneringen på Hamar neste uke.