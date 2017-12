Landslagstreneren går langt i å love Allan Dahl Johansson (19) OL-plass og Håvard Bøkko (30) mener han kan overraske i Pyeongchang, men selv har unggutten ikke hørt noe om OL.

– Det er høyst sannsynlig at han er i den norske OL-troppen. Han ligger veldig godt an (til å gå 1500 meter), men det er lenge igjen, sa landslagstrener Sondre Skarli til NRK i helgen.

Den beskjeden har derimot aldri nådd Allan Dahl Johanssen selv.

Norske skøytetenåringer i OL: Disse norske herreløperne var under 20 år da de var med i sitt første OL: 2010: 17 år: Sverre Lunde Pedersen, gikk ingen løp. 2006: 19 år: Håvard Bøkko, gikk lagtempo. 1992: 19 år: Steinar Johnsen, nummer åtte på 10.000 meter og 29 på 1500 meter. 1964: 19 år: Per Ivar Moe, tok sølv på 5000 meter og ble nummer 13 på 10.000 meter. 19 år: Willy Hansen, tok bronse på 1500 meter og nummer åtte på 500. 1956: 18 år: Alv Gjestvang, tok bronse på 500 meter. 1952: 19 år: Hroar Elvenes, ble nummer seks på 500 meter. 1928: 19: Michael Staksrud, nummer syv på 5000 meter.

– Jeg har ikke hørt noe om det, sier han på telefon fra Arizona, hvor skøytelandslaget nå skal trene den neste uken.

Lørdag ble 19-åringen for tredje helg på rad topp seks i A-gruppen i et verdenscupløp på 1500 meter. Og i Calgary for halvannen uke siden satte han ny juniorverdensrekord på distansen med 1.43,13.

Juskov slo «uoppnåelig» verdensrekord: – Om noen år kan Dahl Johansson yppe seg mot den

Hverken Sverre Lunde Pedersen (25), Sindre Henriksen (25) eller Håvard Bøkko (30) har vært i nærheten av å tukte førstereisgutten denne sesongen, og selv om han ikke har snakket OL med sjefene, erkjenner han at mulighetene er store.

– Jeg antar at jeg er med nå, sier han.

Håvard Bøkko tror Dahl Johansson kan gå fort nok til å kjempe om OL-medaljer i Pyeongchang.

– I forrige OL var han på konfirmantleir, og nå er han en outsider til medalje. Han har tatt veldig store sprang i år, sier han til VG.

Bøkko mener 19-åringen bryter regler for å tøffe seg for resten av laget:

Ros fra «Kupper'n»

Dahl Johansson er verdens raskeste junior på to distanser, Håvard Holmefjord Lorentzen (25) startet sesongen som verdens raskeste skøyteløper og Lunde Pedersen har vunnet på 1500 meter. Norsk skøytesport går en lys fremtid i møte.

Det mener i alle fall Knut «Kupper'n» Johannesen.

– Nå er det så mange unge som er gode, så om noen år kommer vi til å gjøre det bra på skøyter, sier han til VG.

Så du? OL-håpet straffes med glattbarbering for fartsovertredelse

84-åringen med to OL-gull, to VM-gull og to EM-gull er full av lovord om det som nå skjer i Skøyte-Norge, og spesielt om sin egen klubbkamerat i Oslo-klubben Aktiv SK: Allan Dahl Johansson.

Knut «Kupper'n» Johannesen Her ved sin selvbygde hytte på Rein i 2013. Foto: Mattis Sandblad , VG

– Han er en komplett skøyteløper, et stort talent og en veldig ålreit gutt, er Johannesens dom over Johansson.

19-åringen selv er fornøyd med rosen. Han forteller at han har møtt 84-åringen flere ganger på Valle Hovin i Oslo, hvor Johannesen av og til møter opp for å oppmuntre ungguttene som trener.

– Han dukker opp, sier noen kloke ord og forteller noen kule historier, så drar han hjem. Det er motiverende når det kommer fra ham, forteller Dahl Johansson.

