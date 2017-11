Bø om Fourcade-oppvisning: – Irriterende og dritkjedelig

SJUSJØEN (VG) Han var fem minutter for sen til pressekonferansen på Sjusjøen, men ellers er Martin Fourcade stort sett først i alt.

Som i sesongåpningen på sprinten hvor franskmannen slo både Erlend Bjøntegaard og Johannes Thingnes Bø - og 158 andre internasjonale og norske løpere.

– Han har kontroll på alt han gjør. Martin er verdens beste skiskytter, og da er jo ingen bombe at han vinner. Men det er dritkjedelig, melder Johannes Thingnes Bø.

Det var mager trøst at han var raskest av alle i sporet på Sjusjøen, 12,4 sekunder foran franskmannen. For mens Fourcade fylte på liggende og stående, bommet Bø to ganger. Dermed ble det 3. plass i sesongåpningen.

– Jeg hadde utrolige ski og tror ikke jeg hadde vært så overlegen i sporet uten den gliden, sier Thingnes Bø. Han innrømmer at han har vært nervøs før åpningsrennet.

Martin Fourcade, som vant samme distanse her i fjor, var mest fornøyd med seieren - ikke prestasjonen.

– I dag måtte jeg være på mitt beste for å kunne vinne. Jeg må nok bli mye bedre. Før kunne jeg vinne med både en og to strafferunder, men det er ikke tilfelle. Jeg må bli raskere i sporet hvis jeg skal holde Johannes på avstand, fastslår Martin Fourcade overfor VG.

På Sjusjøen var det Erlend Bjøntegaard som kom nærmest. Han var 13,2 sekunder bak franskmannen. 27-åringen var like overrasket over 2. plassen som alle andre.

– Det var dette jeg siktet på og prøvde å få til prestasjonsmessig, men at resultatet skulle bli så bra er litt overraskende. Jeg har trent godt i år og blitt trygg på laget, trenerne og prinsippene de jobber etter. Det er tydelig at ting fungerer.

– I likhet med de øvrige landslagsløperne så er du ikke i nærheten av toppformen nå?

– Nei, jeg håper da ikke det at dette var toppen, sier Bjøntegaard som skal gå søndagens fellesstart klokken 14.15.

En annen som viste seg å være i bra slag er Tarjei Bø. Han hadde sjette beste langrennstid, skjøt en bom på stående og tok en 5. plass.

– Tarjei gjorde det godt, og han hengte med lenge før han fikk det litt tungt på sisterunden, sier Johannes Thingnes Bø.

Tungt ble det også for Emil Hegle Svendsen. Han endte til slutt på en 46. plass etter fire bom. For landslagsløper Henrik L´Abeé-Lund ble sprinten en liten katastrofe. Han bommet på samtlige fem skudd på første liggende. Med ytterligere én runde på stående, endte han til slutt på 85. plass.