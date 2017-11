RUKA/OSLO (VG) Charlotte Kalla (30) kom med et skremmeskudd fra start, men Marit Bjørgen (37) var sterkest etter 10 kilometer i Ruka.

Etter at Marit Bjørgen og Charlotte Kalla dominerte i henholdsvis den norske og den svenske sesongåpningen, var det knyttet stor spenning til styrkeforholdet dem imellom før helgens verdenscupåpning i finske Ruka.

Etter 10 kilometer klassisk i tunge, finske løyper lørdag, tok Bjørgen første stikk denne sesongen.

– Hun gjør det suverent i dag. Å vinne med 17 sekunder er sterkt, sier Kalla til NRK.

Selv om Kalla måtte se seg slått lørdag, har Bjørgen ingen planer om å avskrive konkurrenten for resten av sesongen.

– Charlotte er i veldig bra rute. Jeg tipper hun har mye mer å gå på utover, så jeg tror hun blir sterk i OL, sier Bjørgen til NRK.

Tett i sammendraget

I Avslutningen regelrett parkerte Kalla, som ledet tidlig i løpet. I mål var Rognes-utøveren 17 sekunder foran sin svenske rival, og 17,8 sekunder foran Ingvild Flugstad Østberg.

Heidi Weng ble nummer fire, 34 sekunder bak.

– Førsterunden var jeg med, men de siste tre kilometerne måtte jeg jobbe litt ekstra med meg selv, sier Weng til VG.

Selv om Bjørgen var klart sterkest, går Kalla først ut når mini-touren i Ruka skal avgjøres med jaktstart søndag.

Forspranget er kun på tre sekunder og Bjørgen håper på et samarbeid med sin svenske rival, for å hindre at Stina Nilsson på tredje sammenlagt kommer seg opp.

– De blir nok gående sammen, så da får vi se hvem som går fortest av dem, sier landslagstrener Roar Hjelmeset til VG.

Fredag fikk de norske langrennskvinnene en forferdelig start på verdenscupen da de smurte seg bort i sprinten.

Lørdag valgte flere av de norske løperne å gå på smørefrie rubbski, men det ble likevel tungt i den finske snøen.

– Det var vanskelig føre. Opp første kneiken tenkte jeg at «dette går ikke», men det var likt for alle, forteller Bjørgen til NRK.

Flugstad Østberg var storfornøyd med tredjeplassen, etter fredagens smørebom.

– Det var deilig. Jeg blir revansjesugen når jeg får en liten sånn i trynet, sier hun til NRK.

VG oppdaterer saken!

