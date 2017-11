Bjørgen: Tør ikke ha noe som ikke tåler dagens lys på mobilen

BEITOSTØLEN (VG) Marit Bjørgen (37) er så redd for å miste mobilen at hun ikke har noe ekstra privat på telefonen.

Langrennsløperne synes Nora Mørk er knalltøff som tør og ta opp kampen mot dem som har spredd private bilder av henne.

– Det er helt forjævlig. Alle har rett på et privatliv. Det er mangel på folkeskikk og respekt, sier Ingvild Flugstad Østberg.

Håndballstjernen opplevde marerittet da mobilen hennes ble hacket og private bilder spredt og delt på internett, hun fortalte til VG at hun har kjent på skam og skyld.

VG skrev i dag (onsdag) at den norske landslagsspilleren og hennes medhjelpere er kjent med spredningen av de private bildene på facebookgruppen til Mannegruppa Ottar.

TV2 melder at 15 personer er blitt politianmeldt.

Bjørgen er overrasket over at noen kan få tak i innholdet på andres mobil.

– Det var nytt for meg. Men hacking er kanskje ikke noe nytt, sier Bjørgen.

Langrennsstjernen tør ikke ha ting på mobilen som ikke andre kan se.

– For min del har jeg vært redd for å miste telefonen, derfor har jeg ikke noe på telefon som ikke tåler dagens lys, sier Bjørgen til VG og legger til:

– Jeg er en profilert person, hadde det kommet bilder på avveie, så hadde det kommet ut.

Bjørgen forstår godt at denne situasjonen har gått hardt inn på Mørk.

– Hun er veldig tøff, sier Bjørgen.

Falla: Veldig trist sak



Maiken Caspersen Falla er regjerende OL- og VM-vinner på sprint. Hun hyller Mørk for åpenheten.

– Jeg syns det er en veldig trist sak. Jeg skulle ønske at slike ting ikke skjedde. Jeg syns Nora Mørk er veldig tøff som står frem. For å få slutt på slike saker så trenger man utøvere som er så tøffe, som tør å stå i det og si i fra, sier Falla til VG og legger til:

– Hun er med på å bidra til at det er begynnelsen på slutten på sånne triste saker.

– Hva tenker du om dem som sprer privat bilder?

– Jeg tror at de ikke tenker over hvor galt det er. Så det er bra det blir litt søkelys på det, og at de som sprer bildene er like kriminelle som de som har hacket telefonen. Kanskje det får folk til å slutte og gjøre det, og lar offentlige personer få være i fred, svarer Falla.

Weng: Skummelt



Mørk har sagt at denne situasjonen har vært så tøff at hun vurderte å stå over det kommende verdensmesterskapet. Men så bestemte hun seg for å ta opp kampen med dem som har spredt bildene.

– Jeg ble redd. Jeg gruer meg til å være i Bergen for Møbelringen Cup i en uke og forholde meg til andre mennesker, fortalte Mørk gråtkvalt til TV 2.

Heidi Weng syns Mørk er veldig modig.

– Jeg syns det er veldig trist og litt skummelt at man ikke har kontroll på privatlivet sitt. Man begynner og tenke selv, sier Weng.

Langrennsløperne er på Beitostølen for å starte sesongen fredag. Onsdag møtte de pressen. Astrid Uhrenholdt Jacobsen mener alle må støtte kampen til Mørk.

– Det er veldig synd for henne, det er en veldig tøff situasjon for henne. Hun er råtøff. Hun har alltid vært råtøff som idrettsutøver, nå viser hun at hun er tøff som menneske også, sier Jacobsen.

Iversen: En vekker for alle



Emil Iversen innrømmer at han har innhold på mobilen han ikke vil skal komme ut.

– Det er skremmende å få høre at det går an. Det er nok en tankevekker for alle. Mobilen noe av det mest private man har med bilder, eposter og meldinger, bankkontoer og alt. Det er litt ekkelt å tenke på at det er folk som får til å hacke det, sier Iversen til VG.

– Har du noe på mobilen du ikke vil folk skal se?

– Ja, det er mye egentlig. Det er litt forskjellig. Det går litt på samtaler jeg har med kompiser. Om alle samtalene vi har på Facebook hadde blitt lagt ut på nett, så hadde det kanskje vært litt flaut, svarer Iversen.

– Jeg skjønner det er tøft å fronte en slik sak, men jeg støtter veldig at hun tar den kampen. Det er viktig. Det er en tankevekker for alle sammen, gjentar Iversen.

PS! Langrennsløperne på Beitostølen går 10/15 kilometer klassisk fredag, sprint klassisk lørdag og 10/15 kilometer friteknikk søndag.