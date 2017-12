Bjørgen om doping: Mister gleden

LILLEHAMMER/OSLO (VG) Marit Bjørgen innrømmer at hun «innimellom» har mistet gleden ved å trene og konkurrere etter alt kaos i langrennsporten.

– Innimellom mister man gleden med det man holder på med. Jeg synes det har vært tøft hele det siste året, også i og med at jeg har en lagvenninne (Therese Johaug) som har kommet inn i den situasjonen hun er kommet i, svarte Marit Bjørgen da Dagbladet spurte om hvordan hun har latt seg påvirke av «kaos» i idretten hennes.

Russisk statsfinansiert og organisert doping og missiltrussel fra Nord-Korea rett i forkant av OL i Sør-Korea om to måneder.

Pressekonferanser med langrennseliten etter samlebåndsprinsippet i Lillehammer foran verdenscupen i OL-byen fredag. Først Marit Bjørgen som kom alene, og sa noe om at hun ikke klarte å konsentrere seg til pressekontakt Gro Eide – før sistnevnte stilte et åpent spørsmål om Charlotte Kalla.

Og det ble åpnet for spørsmål fra pressen i konferansesalen.

VG spurte Marit Bjørgen om utestengte russere. Bjørgen svarte at hun synes det er en vanskelig sak. Men hun mente samtidig at «dette er på et annet nivå» enn om det skulle ha vært snakk om positive prøver.

– Ser du på dem som dopet, spurte VGs langrennreporter Camilla Vesteng.

– De er jo utestengt, men det er ikke falt noen dom. Det er en helt annen situasjon enn positive prøver, svarte Norges langrennsdronning.

– Alle er uskyldige til det motsatte er bevist, tilføyde hun.

Hennes lagkamerat og landsmann Martin Johnsrud Sundby (33) har resonnert på samme vis, og blitt møtt med kritikk fra blant andre sjefen for USAs antidopingbyrå, Travis Tygart.

Martin Johnsrud Sundbys planlagte pressetreff i Lillehammer fredag er utsatt til i morgen, ifølge skiforbundets pressekontakt Gro Eide.

Marit Bjørgen fortalte at hun ikke snakker særlig med russerne, bortsett fra at hun er på hils, på grunn av språkbarrieren.

Dagbladets langrennekspert påpekte overfor Bjørgen at det faktisk foreligger en dom, i og med at de er utestengt.

– Jeg synes det er en vanskelig sak. Det er det. Men hvis dette er sant, da vil jeg ikke ha dem med i OL, sa Marit Bjørgen om russiske OL-deltagelse eller ikke.

Det endelige svaret vil den internasjonale olympiske komite IOC offentliggjøre neste uke. Spørsmålet er om alle russiske utøvere skal utestenges fra vinterlekene i Sør-Korea 9. til 25. februar.