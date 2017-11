Bjørgen og Sundby med vidt forskjellig «barneplan» på vei mot OL

BEITOSTØLEN (VG) Det er en rekke ting Martin Johnsrud Sundby (33) og Marit Bjørgen (37) har til felles. Men på ett punkt er de helt ulike.

De knuste resten av hele feltet i både herre- og kvinneklassen under sesongåpningen på Beitostølen fredag. Bjørgen og Sundby er elitelandslagenes eneste småbarnsforeldre.

Fått med deg? Sundby skremt av Klæbo: – Han mener alvor

– Krever isolasjon



De går begge inn i sitt siste OL – men har en helt annen tilnærming til smitte og sykdom før mesterskapet.

For med sønnen Markus (4) på armen forteller Sundby til VG at han har tenkt å ta to uker fullstendig for seg selv før lekene i Pyeongchang. Aleneperioden tar han trolig på hytta på Sjusjøen.

– Du må mentalt forberede deg på at mesterskap krever isolasjon. Jeg har sagt jeg tar 14 dager for å få fred og ro før vi reiser til OL. Det blir lite smitte og bakterier som gutta kan ha. Men jeg håper OL-boblen blir så liten som mulig og at jeg klarer meg, sier Sundby til VG.

Les også: Bjørgen rundlurte Weng i ski-premieren

Kan ikke leve for sært



Resultater Beitostølen fredag: Herrer 15 km: 1) Martin Johnsrud Sundby 2) Johannes Høsflot Klæbo +18,2, 3) Hans Christer Holund +37. Kvinner 10 km: 1) Marit Bjørgen 2) Heidi Weng, +29,4 3) Ingvild Flugstad Østberg, +41,0 Program lørdag: Sprint prolog og finaler, kvinner og menn fra klokken 09.45.

33-åringen får etter hvert følge av kona Marieke Heggeland som har yngstesønnen Max (1) med seg. Sammen tuslet de ut av stadionområdet etter at Sundby innkasserte sesongens første seier på snø.

– Det er klart vi må forsøke å ordne at han får en best mulig OL-start. Det skal ikke stå på sykdom, sier hun til VG.

Heggeland er vant til at mannen får tid for seg selv før mesterskap. Sundby gjorde det før Lahti sist sesong og Heggeland er helt klart behjelpelig med å «optimalisere» forholdene.

– Men vi må innse at vi er en familie. Vi kan ikke leve altfor sært. Det ønsker vi ikke heller. Men noen uker borte går, sier hun.

Sundby innrømmer at det blir tøft å være borte såpass lenge på nyåret.

– Men vi får en fin jul. Da bygger vi opp mye god tid sammen og prøver å ta det med oss inn i de ukene hvor vi er mindre sammen, sier han.

Det finnes flere eksempler på drastiske grep for å forhindre sykdom blant idrettsutøvere. Skiskytter Emil Hegle Svendsen ga seg selv forbud mot å kysse forloveden på flere måneder i fjor.

Fått med deg? Ekspertene tviler på Northugs form

FRA SEIER TIL MAMMAROLLEN: Marit Bjørgen tar hånd om Marius (1) på vei ut av stadionområdet. Pappa og samboer Fred Børre Lundberg følger med til høyre. Foto: Goran Bohlin , VG

Ut av barnehagen



Marit Bjørgen er i den helt andre enden av skalaen.

– Nei, det kan jeg love det, sier samboer Fred Børre Lundberg – på VGs spørsmål om isolasjon noen gang har vært aktuelt.

Han har akkurat stolt sett Bjørgen vinne Beitostølen-åpningen med et halvminutt ned til Heidi Weng. 37-åringen fikk lille Marius (1) på armen nesten umiddelbart etter at hun entret pressesonen etter seieren.

Noen meter bak stod Lundberg med barnevognen på slep. Det eneste Bjørgen har sagt om sykdomsforebygging er at hun vurderer å ta sønnen ut av barnehagen på et tidspunkt, men ellers har hun understreket at hun bekymrer seg lite for smitte og sykdom.

Les også: Hetland med klar beskjed til Northug: – Ingen prater seg inn på laget

Ikke redd for forsamlinger



– Hvorfor er hun skrudd sammen slik?

– Det har bestandig vært sånn. Hun er avbalansert og avslappet med tanke på de tingene. Hun har vel erfart at hun sjelden er syk. Jeg tror det er mentalt. Tenker du for mye på det, så blir du det. Hun er ikke redd for å oppsøke forsamlinger, større folkemengder og slike ting, sier han.

Bjørgen reiser til Seiser Alm for å trene før OL. Både Marius og Lundberg kommer nedover og Vidar Løfshus mener oppholdet i Italia vil fungere som en slags isolasjon.

– De har rett og slett ulike erfaringer og ikke blitt syke av de samme tingene. Det er ikke vanskeligere enn som så, selv om de tar mange av de samme forholdsreglene, sier landslagssjefen.