Bildet som viser at Northug var påmeldt Kuusamo

Landslagstoppene Vidar Løfshus og Tor-Arne Hetland hadde tro på Petter Northug (31) skulle være i slag snaue to uker før verdenscupåpningen i Finland.

Landslagskoordinator Ulf Morten Aune forteller VG at han forrige uke ble bedt om å melde Northug på til den kommende mini-touren i Kuusamo. Det gjorde han tirsdag 14. november, noen få dager før langrennsåpningen på Beitostølen, og akkurat innenfor fristen på ti dager for å melde inn et lag før et verdenscuprenn.

– Det har aldri vært noen tvil. Som Vidar har sagt før; Dersom Petter var frisk og gikk «skapelig» på Beitostølen, så skulle han til Kuusamo. Jeg kan ikke lyve om det og si at han ikke var påmeldt. Selv om noen mener dette er politikk, så er det bare tullball, sier Aune.

Bare åtte dager før første distanse på Lillehammer har han derfor også meldt på en norsk tropp der. Der er Northug med på laget, noe landslagssjef Tor-Arne Hetland langt på vei har lovet Northug før.

Meldte på Northug og Røthe

I dette elektroniske systemet til FIS (Det internasjonale skiforbundet) melder Aune inn laget. Ingen flere løpere kan meldes på enn Norges kvote. I tillegg må andre detaljer på plass, som hvem som skal bo på rom sammen, når de lander og flere detaljer for å gjøre arbeidet lettere for arrangøren.

Slik bildet i denne saken viser hadde landslagsledelsen bestemt seg for at Sjur Røthe og Northug skulle være en del av troppen.

LISTEN: Dette er de norske herreløperne som Ulf Morten Aune fikk beskjed om å melde på til Kuusamo. To navn er senere strøket. Foto: Privat

Røthe slet imidlertid med ryggtrøbbel fredag på Beitostølen. Han ble klar til 15 kilometeren søndag og ble nummer seks. Overfor VG var Røthe tydelig på at han trolig måtte på pallen for å kvalifisere seg. Det viste seg å være rett. Northug dukket heller ikke opp på Beitostølen. Dermed kom ingen av dem med.

Northug svarte på Kuusamo-vrakingen med stikk til trenere og lagkamerater. Landslagstreneren til svarte med å kalle det «et grovt overtramp».

– Måtte se at Petter var frisk

– Hva var beskjeden fra Løfshus til deg før Beitostølen?

– At Petter skulle gå. Det var Vidar og Tor-Arne sin plan. Men de måtte først se at Petter var frisk og gikk «skapelig».

– Hva forteller det deg?

– En av forutsetningene, hvis man ikke skulle forandre, var at det i det minste fungerte for Petter på Beitostølen. Dette må uansett Vidar svare for, men det har jo kommet etter diskusjonene med trenerne. Det har i hvert fall ingenting med konflikter å gjøre, sier Aune.

I stedet måtte Aune stryke både Røthe og Northug fra listen på mandag denne uken. Inn i laget kom Eirik Brandsdal og Sondre Turvoll Fossli.

– Det har aldri vært tvil om at vi har hatt tro på Petter. Alle som er på landslaget er utøvere vi tror vil prestere på høyt nivå i kommende sesong, skriver Løfshus i en SMS til VG.

VG har vært i kontakt med Mia Oinas i arrangørgruppen til verdenscupen i Kuusamo. Hun skriver i en e-post at hun ikke kan kommentere denne saken.