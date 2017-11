En rekke norske skistjerner og fotballspiller Martin Ødegaard (18) har ikke fulgt loven for merking av innlegg i sosiale medier. Forbrukerombudet varsler bøter dersom det fortsetter.

VG skrev tidligere i sommer hvordan skiløperne på Norges landslag ikke merker sine innlegg som reklame i sosiale medier i henhold til loven (se regelverk i faktaboks).

Forbrukerombudet meldte den gangen at de vurderte tilsyn mot ikke bare langrennsutøverne, men også andre kjente navn i idretten.

Må rydde opp



Det har forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth og hennes organisasjon gjort denne høsten. De har ettergått Heidi Weng, Aksel Lund Svindal, Kjetil Jansrud og Therese Johaugs innlegg – i tillegg til Martin Ødegaard.

Så mange følgere har de i sosiale medier: Martin Ødegaard: Facebook: 737.676 Instagram: 2.200.000 Twitter: 280.000 Therese Johaug: Facebook: 365.740 Instragram: 344.100 Twitter: Har ikke Heidi Weng: Facebook: 26.296 Instagram: 93.300 Twitter: 93.600 Aksel Lund Svindal: Facebook: 441 677 Instagram: 390.000 Twitter: 173.000 Kjetil Jansrud: Facebook: 184.000 Instagram: 176.400 Twitter: 65.000

Nå har alle fem, som ikke har klart å oppfylle krav til merking, fått et brev med henvisning til eksempler på hvordan de har feilet og tips til hvordan det skal gjøres riktig.

– De har fått frist til å rydde opp og informasjon om at vi kommer til å følge opp med en ny aksjon i 2018. Det er viktig at det ryddes opp. Idrettsutøverne er store forbilder for veldig mange og spesielt for barn og unge. De har stor påvirkningskraft, sier Haugseth til VG – og understreker at disse fem er valgt ut, fordi de har flest følgere og mest reklame.

– Skal ikke lønne seg



Det er tre hovedfunn i tilsynsaksjonen: Innlegg som ikke er merket i det hele tatt, innlegg hvor merkingen er utydelig, og hvor det ikke er henvist til hvem som er annonsør.

Nå venter økonomiske sanksjoner dersom de ikke rydder opp. Haugseth vil ikke gi eksempler på hva slags beløp det er snakk om.

– Nå har vi sendt ut brevet, påpekt hva som er lovstridig og gitt dem frist til å rydde opp. Så går vi gjennom dette igjen ved nyttår, sier hun.

– Hvis de da fortsatt har manglende- eller utydelig merking, så vil vi vurdere å fatte vedtak og da følger sanksjoner med. Det vi sier er at det ikke skal lønne seg å bryte loven. Det vil avhenge av de konkrete forholdene, sier Haugseth, som også vil påpeke at ombudet har hatt en positiv og konstruktiv dialog med både idretts- og skiforbundet i forkant av tilsynsaksjonen.

FØLGER MED: Elisabeth Lier Haugseth fra forbrukerombudet. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

NFF har gjennomgått regler



I Norges Fotballforbund (NFF) kjente man ikke til tilfellet med Martin Ødegaard.

– Jeg kjenner ikke til enkeltsaker med noen av landslagsspillerne. Vi har presisert i retningslinjene for merking av kommersielt innhold for spillerne på alle våre 13 landslag. For få dager siden hadde jeg også en egen gjennomgang med spiller på herrelandslaget der jeg orienterte om kravene spillerne må følge, sier Svein Graff, leder i NFF for kommunikasjon og samfunn.

Dette er reklame - og slik skal det merkes: EKSEMPLER PÅ REKLAME: Du får betalt for å legge ut noe om et produkt, en tjeneste eller en næringsdrivende. Det er reklame uansett om det du legger ut er din ærlige mening eller om den som har betalt deg har bestemt hva du skal legge ut. Du har en generell avtale om at du skal profilere en næringsdrivende (f.eks. som «ambassadør» eller «samarbeidspartner»). Dette gjelder både dersom det er avtalt at du skal legge ut spesielle ting, og dersom du omtaler eller eksponerer varer eller tjenester som næringsdrivende kan kjennes igjen ved og få en markedsføringseffekt av. Du avholder konkurranser eller deler ut «giveaways» for en næringsdrivende SLIK SKAL DET MERKES: Alle skal kunne oppfatte at det er reklame for eller samtidig som de ser det du har lagt ut, uavhengig av om de er faste følgere av deg eller om de tilfeldigvis ser innholdet du har lagt ut. Det må også fremgå hvem du reklamerer for. Merkingen må ha fremtredende plassering, tydelig skrift og stor nok skriftstørrelse. Disse ordene er tydelig nok: «Annonse» og «reklame». Merkingen er for utydelig dersom den står for langt ned i posten, langt ut på kanten, med liten skrift, nær et bilde som tar oppmerksomheten. Kilde: Forbrukerombudet

– Det er naturlig at det kan forekomme en og annen glipp, og vi tar tak i de tilfellene vi kommer over. Samtidig tilhører spillerne klubbene i hverdagen, og det er vanskelig å følge opp alle, legger Svein Graff til.

NSF ber om info



I Norges Skiforbund (NSF) er de nå gjort kjent med forbrukerombudets konklusjoner.

– Men vi har ikke rukket å gå inn i detaljene rundt det. Det vi kan forsikre om er at vi tar dette på alvor og vil følge opp dette på en ordentlig måte, sier kommunikasjonssjef Espen Graff til VG.

Han forteller at NSF i dag mottok informasjon fra Forbrukerombudet med konkrete punkter de har funnet kritikkverdig rundt reklame i sosiale medier. Det har han og resten av skiforbundet tenkt å informere sine utøvere om hva innebærer.

– Så vet jeg at det er en del utøverne som føler at det fortsatt er noe som er uklart og at det er en del gråsoner. Derfor er det viktig at forbukerombudet følger opp og er mest mulig konkret i sin informasjon til de det gjelder, sier Graff.

Bloggere og musikere



Foruten de fem idrettsutøverne har Forbrukerombudet også sett på 15 andre kjente navn, både bloggprofiler og fra musikkbransjen.

De øvrige 15 er: Anna Rasmussen, Caroline Berg Eriksen, Sophie Elise Isachsen, Lene Orvik, Kristine Ullebø, Andrea Badendyck, Marna Haugen Burø, Jenny Skavlan, Tone Damli, Anikken Jørgensen, Martine Lunde, Markus & Martinus, Astrid S, Aleksander Sæterstøl, Isabel Raad.

Gjennom undersøkelser av de 20 personene avdekket de brudd på markedsføringsloven i syv av ti innlegg som alle inneholdt reklame.

Hele 18 av 20, hvorav fem fra norsk idrett, risikerer økonomiske sanksjoner hvis det blir avdekket nye lovbrudd.