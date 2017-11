Aukland tror Løfshus kan ha personlig motiv for Northug-vrakingen

Fredrik Aukland mener det kan være to grunner til at Petter Northug (31) er vraket til verdenscupåpningen: At skiledelsen ikke har tro på ham, eller at de vil gjøre det så vanskelig som mulig for 31-åringen å komme til OL.

Aukland har mange års erfaring som langrennstrener, blant annet for Sveits og Dario Cologna. Nå er han langrennsekspert på NRK. Han reagerer på uttaket til Kuusamo.

– Det er helt feil ikke å ta med Petter, sier Aukland til VG.

Han mener det kan være to grunner til at landslagssjef Vidar Løfshus og trener Tor Arne Hetland vraket Northug.

– Enten så har ikke Vidar tro på Petter, eller så er det for å gjøre det mest mulig vanskelig for Petter å komme til OL. Det er en merkelig innfallsvinkel, vi har jo en historikk i OL-sesong med å gi de meritterte en sjanse, sier Aukland.

– Kan jeg tolke deg dit at du tror langrennsledelsen ikke vil ha Northug med til OL?

– Med all erfaring og resultater, så skal det godt la seg gjøre å argumentere for at Petter ikke skal være blant topp ti i minitouren, og da kan man spørre om det er andre grunner til at han ikke får være med, svarer Aukland.

Løfshus avviser vendetta

Konfrontert med Auklands uttalelser, forklarer Løfshus det manglende uttaket av Northug med sportslige grunner.

– Vi har jo gått gjennom og tegnet opp kartet for hvordan vi skal gjøre uttakene. Petter er heller ikke noe mer merittert enn de andre med tanke på de siste sesongene. For oss var det veldig viktig å se ham i skirenn før Kuusamo, men det har vi ikke fått muligheten til, sier Løfshus til VG.

– Skyldes uteblivelsen av Northug en personlig konflikt mellom dere?

– Hvis det skulle vært det, kunne ikke jeg vært leder av norsk langrenn. Her handler det ikke om å like eller ikke like. Ledelse dreier seg ikke om en popularitetskonkurranse. Her gjelder det å være fornuftig, for Petter er jo ikke 100 prosent. Da er det pokerspill å drive på å gå skirenn. I verste fall kunne han dratt på seg noe som er enda mer alvorlig enn en forkjølelse. Nå trenger han i stedet påfyll av trening.

Northug selv har ikke besvart VGs henvendelser mandag kveld.

Om vrakingen: Fremstår som en pissekonkurranse

TYDELIG: Fredrik Aukland avbildet under høringen i dopingsaken mot Therese Johaug på Ullevaal stadion i januar i år. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Ti herreløpere



Aukland mener det blir vanskeligere både for Northug og Skiforbundet å få svar på om 31-åringen er i rute når han ikke skal gå skirenn i Finland. Norge har ti herreløpere til start i Kuusamo.

– Med en så stor tropp er det helt uforståelig at han ikke er tatt ut. Petter har 13 VM-gull og to OL-gull. Når det er OL-sesong må man prioritere løpere som kan vinne, sier Aukland og fortsetter:

– Det må være åpenbart at Petter er en veldig god kandidat. Da hadde det ene og alene vært opp til Petter å vise at han er god nok. Selv om det er mange gode utøvere på laget, så ser jeg ingen grunn til at Petter ikke skulle få mulighet nå.

Resonnementet deles ikke av Løfshus.

– Petter har jo mange muligheter til å komme til OL. Det er heller motsatt. Nå har Petter vært ute av trening i tre uker. Rent fysiologisk vet alle som driver med langrenn at det gjør det vanskelig for en langrennsutøver. Nå er det smartere at han bygger seg opp igjen og kommer sterkere tilbake, sier Norges landslagssjef og henviser til at Northug var en uke på Gran Canaria, før han hadde syv «rufsete» dager i Bruksvallarna og ikke kunne gå konkurranser sist uke.

Se og: Northug er frustrert, irritert og sur

Northugs lagkamerat Chris Jespersen sier dette om Northug og landslaget:





Frustrert



Løfshus legger samtidig ikke skjul på at Northug er frustrert, irritert og sur over å være vraket.

– Tor Arne (Hetland) hadde et møte med Petter i Trondheim i går kveld. Han er uenig med oss i uttaket. Han er frustrert. Han ga uttrykk for det. Og det skjønner jeg godt. For det er en ting som betyr noe for Petter nå, og det er å komme seg til OL.

Han mener Northug ikke kan gå foran pallkandidater.

– Han fikk sykdom og klarte ikke å stille på Beitostølen, dermed fikk han ikke vist form. Vi kunne ikke ta ut Petter på bekostning av pallkandidater, sa Løfshus til VG da uttaket ble offentliggjort klokken 12 mandag.

Aukland forstår Northugs reaksjon godt. Nå mener han det er usikkert hva Northug må levere i verdenscupen i Lillehammer.

– Hetland sa Northug måtte vinne på Beitostølen for å gå i Kuusamo, så sa han at Northug er vraket fra ankeretappen i OL. Det er vanskelig å si hva han krever av Northug i Lillehammer, men det er klart at det skal mye til, sier Aukland.

Langrennseksperten mener det finnes en bakvei til OL for Northug gjennom Skandinavisk Cup, men at Kuusamo hadde gitt et mer korrekt svar om formen. Det kan også være en mulighet at han får vise seg frem i Davos, Toblach og Tour de Ski. I tillegg kommer NM allerede fire dager etter at touren er ferdig.

Sundby om Northug: – OL-laget krever at han får muligheten

Ikke følelser



Tidligere langrennssjef Åge Skinstad tror ikke resultatene i Kuusamo blir avgjørende for OL-uttaket.

– Det er viktig at de velger det som er best for Petter på sikt. Ikke minst helse- og treningsmessig. Og at de tar ut de løperne til Kuusamo som de tror vil prestere best for Norge, skriver Skinstad, som skal være ekspert for Discovery under OL, i en sms til VG.

Skinstad mener landslagsledelsen ikke kan være styrt av følelser.

– Også til OL må de som kan prestere best for Norge tas ut. Rasjonelle hensyn er viktigere enn bare følelser i alle avgjørelser som skal tas, også uttak, skriver Skinstad.

Aukland understreker at dette ikke er første gang han er uenig i vrakingen av Northug.

– Petter ble vraket fra sesongavslutningen i Canada etter 5. og 8. plass i VM i Lahti. Det var veldig merkelig, og nå får han ikke være en av ti mann til start i Kuusamo, jeg skjønner ikke hvorfor, sier Aukland.