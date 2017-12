Anker-vraket og i villrede – Krogh til lege for å ta blodprøve

LILLEHAMMER (VG) Finn-Hågen Krogh (27) har ingen anelse om hvorfor han ikke klarer å prestere. Etter marerittstarten på sesongen drar finnmarkingen til legen.

Kroghs vinter har vært svak. Han endte langt bak de beste løperne under verdenscuphelgen i Kuusamo for en uke siden.

Lørdag her på Lillehammer røk han ut i prologen før sprintfinalene og søndag fikk han det ekstremt tungt på 30 kilometeren, hvor Johannes Høsflot Klæbo kjørte en oppvisning som imponerte alle.

Krogh sier han forsøkte å henge på resten av feltet, men var sjanseløs.

– Det må være noe som er galt. Akkurat hva jeg skal gjøre nå er jeg usikker på, men jeg må ta noen blodprøver og se om jeg finner noe der. Eventuelt gjøre noe drastisk på treningsfronten. Ting er ikke som de skal være, sier en nedbrutt Krogh til VG i pressesonen.

– Kroppen dør



– Hva skal en blodprøve bidra med?

– Det er mye man kan finne der, for eksempel om man har noe i kroppen. Er det noe der, så er det kanskje enkelt å vite hva man skal gjøre. Hvis ikke det er noe der, så står man mer i villrede.

– Hvordan er følelsen du har hatt de to siste helgene?

– Jeg har ikke følt meg dårlig, men det går ikke fort nok. Kroppen dør i løpet av løpet. Så forhåpentligvis så er det noe galt – ikke bare at jeg er dårlig, sier Krogh.

Tror Krogh skjønner vraking



Krogh ble Norges stafetthelt under VM i Lahti sist vinter. Han holdt unna for russiske Sergej Ustjugov i ti kilometer på den siste etappen. Derfor ble han denne høsten tildelt jobben som ankermann under OL i februar 2018.

Men etter nedturene i det siste har landslagstrener Tor-Arne Hetland nå gitt ankeretappen i OL til nettopp Klæbo.

– Det tror jeg Finn skjønner veldig godt, sier Hetland til VG.

– Det har ikke gått som hverken han eller vi hadde håpet. Men han er nå der oppe og vaker. Så plutselig slår han gjennom, vurderer landslagstreneren.

Landslagssjef Vidar Løfshus sier det er Hetland som er tettest på Krogh i det daglige.

-Men det funker ikke for ham. Det har det ikke gjort siden han kom hjem fra Val Senales (høydeopphold). Han må finne ut av det, sier Løfshus til VG.

